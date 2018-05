Ubisoft annuncia un weekend di gioco gratuito per Rainbow Six Siege

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE : Ubisoft annuncia il Weekend GRATUITO : Dal 17 al 20 maggio sarà possibile giocare gratuitamente a Tom Clancy’s RAINBOW Six SIEGE e unirsi agli oltre 30 milioni di utenti della community del gioco su tutte le console e Windows PC. Gioca GRATIS a RAINBOW Six SIEGE Gli utenti che proveranno il gioco durante il Weekend GRATUITO potranno conservare i progressi ottenuti e continuare a giocare senza soste, se decideranno di acquistarlo. Inoltre, potranno beneficiare di ...

Ubisoft annuncia un weekend di gioco gratuito per For Honor : For Honor vi ha sempre incuriositi ma non avete mai avuto l'occasione di provarlo? Ubisoft ha una buona notizia per voi, annunciando un weekend di gioco gratuito dal 3 al 6 maggio per il peculiare action firmato dal publisher transalpino.Durante i tre giorni di prova i giocatori di tutte le piattaforme (PC, Xbox One e PS4) avranno pieno accesso al gioco completo, tra cui tutte le modalità multiplayer, la campagna per giocatore singolo, giocabile ...

E3 2018 : annunciata la data della conferenza Ubisoft : Quest'oggi Ubisoft ha confermato la data della sua conferenza, come da tradizione, in vista dell'E3 2018.La conferma arriva via Twitter e possiamo apprendere che l'appuntamento è fissato per lunedì 11 giugno alle 22:00 ora italiana presso l'Orpheum Theatre di Los Angeles. Maggiori informazioni al riguardo saranno comunicate all'avvicinarsi della data, per il momento dobbiamo accontentarci di questo.Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo ...