Sabato e domenica KID PASS DAYS 2018 trasforma il centro di Milano in una grande

Champions League maschile : a Kazan Sabato e domenica 13 la Final Four : 205 del decoder Sky, commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi Sul web, il portale www.laola1.tv trasmetterà In live streaming i match della Final Four ALBO D'ORO COPPA CAMPIONI , la Coppa ...

PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma Sabato 12 e domenica 13 : ... per continuare con un pomeriggio in cui si alterneranno laboratori dedicati ai vostri piccoli all'insegna della scienza, del gioco e della gioia di stare insieme . Prove circensi, prove di pittura e ...

Figc - “progetto rete!” : Sabato e domenica fase finale a Coverciano : Il calcio come catalizzatore sociale. È questo il principio da cui nasce e attraverso il quale si sviluppa il Progetto Rete!, promosso dalla Figc e dal Settore Giovanile e Scolastico con il sostegno di Eni e Puma. Dal 2015, l’iniziativa, che si rivolge ai minori stranieri non accompagnati residenti nei centri SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) italiani, non ha cambiato formula e spirito: un torneo per favorire ...

Milano Graphic art. Oltre 50 appuntamenti tra Sabato 12 e domenica 13 maggio : Nell’ambito del palinsesto culturale Novecento italiano, il Comune di Milano – Cultura e la Soprintendenza del Castello Sforzesco, in collaborazione

Song' Swing! - la 4a edizione Sabato 26 e domenica 27 al Salone Margherita. : ... uno dei più noti al mondo come 'following' e specializzato in 'swivel'; Tony Jackson , inglese, e Irene Ragusini , italogreca, , una coppia di docenti tra le più autorevoli al mondo. Venerdì ...

Torna Quattrozampeinfiera - la fiera dei nostri amici animali Sabato 26 e domenica 27 alla Mostra d'Oltremare. : Un'opportunità per osservare da vicino il misterioso mondo dei gatti, con i suoi mille colori, sfumature e particolarità e scoprire quanto sia magico! Imperdibili saranno gli spettacoli che si ...

Torna il memorial dedicato ad Andrea Scaglione Sabato 12 e domenica 13 maggio all'ITS Verona Trento : Si comincia sabato mattina con il Festival del fitness che lascerà nella sera di sabato spazio a spettacoli ed esibizioni di danza moderna adatte a tutte le età. Si prosegue domenica con tante ...

Paolo Fox/ Oroscopo weekend 5-6 maggio : Leone e Capricorno - le previsioni di Sabato e domenica : Oroscopo del weekend di Paolo Fox: analisi segno per segno. Ariete andamento in equilibrio, Gemelli bel cielo, Cancro fortuna alle stelle, tutti gli altri segni zodiacali.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:33:00 GMT)

Sabato e domenica il Palazzetto dello sport di Carbonia ospita il campionato interregionale di taekwondo. : Una serie di incontri dall'elevata cifra tecnica in cui a trionfare saranno sicuramente i valori ispirati al fair play» , ha spiegato l'assessore allo sport Valerio Piria. Le gare cominceranno Sabato ...

Sabato e domenica per Uildm e Telethon : aiuta le mamme con i Cuori di Biscotto : Il 5 e 6 maggio tanti volontari delle due realtà saranno in 1600 piazze d'Italia per distribuirli. Non potevano certo mancare i volontari monzesi, che danno l'appuntamento in arengario. Sono 'Cuori di ...

Meteo weekend - ciclone sull’Italia : piogge e temporali Sabato e domenica : Italia ancora ostaggio del maltempo: il vortice ciclonico che si è formato sulla penisola continuerà a far sentire i suoi effetti su molte zone del Paese anche nel corso del weekend.Continua a leggere

La Primavera di Bagnoli - Sabato 5 e domenica 6 ex area Nato. : Non mancheranno le attività ludico-sportive , localizzate nel Viale dello Sport. Un brulicare di laboriosa vivacità e di energie positive invaderà gioiosamente l'ex Base Nato, restituendo alla ...

Vicenza. Sabato 5 e domenica 6 in piazza delle Erbe Fuori Mercato : Sabato 5 e domenica 6 maggio, per tutto il giorno piazza delle Erbe a Vicenza ospiterà “Fuori Mercato”, mercatino vintage, dell’artigianato

E' morta Rebecca Braglia - rugbista 18enne in coma dopo placcaggio/ Sabato e domenica un minuto di silenzio : Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:20:00 GMT)