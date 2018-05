Come è andato il primo tavolo sul programma tra Di Maio e Salvini : Si chiude con un accordo di massima sui "punti chiave" la giornata di lavoro degli 'sherpa' di M5s e Lega sul contratto di governo. Al termine della riunione, iniziata alle 14 con i 'tecnici' e allargata poi ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i lavori sono stati aggiornati a domani, sempre a Milano, al Pirellone. "Siamo sulla buona strada e sono ottimista", ha affermato il capo politico del M5s. ...

Grillo : “Entusiasmo di Luigi Di Maio propagandato Come bramosia potere e la sinistra frou frou si sente superiore. Pd e FI? Parassiti” : Pd e Forza Italia come parassiti, la “sinistra frou frou” che si sente superiore e l’entusiasmo di Luigi Di Maio considerato dagli altri “bramosia di potere”. Chiuso il fronte con il Pd-M5s, torna a parlare anche Beppe Grillo. Che esce dal silenzio con un post sul blog personale che difende le scelte del Capo politico dei 5 stelle e attacca i partiti tradizionali. “L’entusiasmo di Luigi viene ...

Come è andato il vertice tra Kim e Moon al confine tra le due Coree : Un messaggio al mondo, preoccupato per le tante promesse non rispettate negli anni da Pyongyang. Moon ha voluto sottolineare il momento varcando anch'egli la linea di demarcazione, per muove alcuni ...

“Ecco Come è morto Avicii”. L’annuncio choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. Sconcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...

Governo - Come procederà il mandato esplorativo di Casellati : Sergio Mattarella incaricherà la presidente del Senato. Le possibili direzioni del suo lavoro: prendere tempo, pressare Berlusconi o favorire l'apertura del forno col Pd

Governo - Come procederà il mandato esplorativo di Casellati : Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto: Lapresse) Sergio Mattarella ha fatto la mossa più saggia. Quella che, in fondo, tutti si aspettavano. Ha optato cioè come primo passo, sebbene non sia costituzionalmente formalizzato, il “mandato esplorativo” assegnato alla presidente del Senato. Niente più, niente meno che chiedere a una personalità di alto profilo e garanzia di fargli in qualche modo da supplente. Anzi, appunto da “esploratore” dentro ...

Mandato esplorativo ad Elisabetta Casellati Come a Nilde Jotti nel 1987 : Una nota del Quirinale ufficializza il primo passo del Presidente Sergio Mattarella per provare a formare un Governo. Il Capo

“Operato a cuore aperto”. Uomini e Donne - paura per Marco Firpo - il cavaliere ‘sparito’ da settimane. Tutti convinti che avesse abbandonato il trono over - ma ora esce la verità : ”Era andato in ospedale solo per un controllo e invece…”. Come sta : Non è passata inosservata l’assenza di Marco Firpo al trono over di Uomini e Donne. Sono settimane che del cavaliere biondo che aveva fatto invaghire Gemma Galgani non c’è più traccia. Dal 28 febbraio scorso, per essere precisi, quando i telespettatori, dopo averlo visto soltanto nel filmato in cui raggiunge Gemma dietro le quinte per consolarla dopo il battibecco con Giorgio Manetti, hanno ipotizzato un addio definitivo di Marco. ...

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’abbandono improvviso di Franco Terlizzi - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - Come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

Come è andato il primo giorno di Spotify a Wall Street : Un pò di altalena c'è stata, ma i timori di una volatilità eccessiva si sono rivelati infondati: l'approdo in borsa di Spotify è stato , per ora, un successo. Moltiplicando così l'interesse nei ...

“Ecco Come è arrivato all’Isola” Nubi nere su Terlizzi. L’Isola dei Famosi sempre più nel mirino (e in basso). Il naufrago Nip deve rispondere a pesanti accuse : “Raccomandato!”. E adesso arriva la conferma del regista del reality : “Ecco chi è Franco…” : Continuano le polemiche su Franco Terlizzi. il naufrago è arrivato al’Isola dei Famosi in qualità di Nip, ovvero di personaggio non famoso a cui è stata data la possibilità di ‘soggiornare’ in Honduras insieme ai vip.Di lui si sa che per tutta la vita ha vissuto di sport, prima di prendere qualche chilo di troppo. Poi però sono uscite fuori delle foto che hanno gettato nuova luce sulla sua presunta non notorietà. ...

Cina - Xi Jinping Come Mao : via il limite di mandato - può restare presidente a vita : La riforma della Costituzione è stata approvata: la Cina ha abolito il limite massimo dei due mandati alla presidenza della Repubblica popolare, spianando la strada a un incarico...

Morto Carlo Ripa di Meana : “Ecco Come se ne è andato mio padre”. A due mesi dalla scomparsa della adorata moglie Marina non ha più resistito : Sono trascorsi appena due mesi dalla morte di Marina Ripa di Meana, era il 5 gennaio quando la signora dei salotti bene se ne è andata dopo una lunga malattia. Il marito Carlo Ripa di Meana non ha resistito oltre: è Morto oggi a Roma, a 89 anni. Uomo politico e di cultura, socialista e ambientalista, era stato parlamentare e commissario europeo, ministro della Repubblica, presidente della Biennale del dissenso, presidente di Italia ...