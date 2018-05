Ue | Furlan | importante richiamo Mattarella | cambiare Europa del rigore

meteoweb.eu

: RT @FrasiTumblr: 'L’attrazione fisica è importante, ma l’attrazione mentale è essenziale. Di una bella mente non ti liberi neanche quando c… - furlan_maryna : RT @FrasiTumblr: 'L’attrazione fisica è importante, ma l’attrazione mentale è essenziale. Di una bella mente non ti liberi neanche quando c… - stefanoruggier4 : RT @MarioFurlan: Sai qual è la parola più importante della tua vita? - gianluca_furlan : RT @TwitItalianWine: #Gioielli dello #Zodiaco raccontano i Vostri vini #TAURUS è un segno di terra, pragmatico, un vino importante Progetti… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Ildi oggi del Presidente della Repubblicaa rilanciare il progetto di costruzione europea e’ moltoe per questo dovrebbe assunto come uno degli impegni programmatici delle forze politiche che intendono dare un Governo al nostro paese”. Lo sottolinea la segretaria generale della Cisl, Annamaria. ‘Come giustamente ha sottolineato oggi il Presidente della Repubblica e’ una pura illusione – dice – pensare di farcela da soli, perché nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, può essere affrontata da un singolo Paese in maniera autosufficiente o tornando indietro nel processo di integrazione europea”. “Anzi – prosegue– è proprio in chiave europea che nelle prossime settimane dobbiamo saper affrontare, attraverso ...