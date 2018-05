Trapani | gli appuntamenti di oggi del candidato Sindaco Giacomo Tranchida

Trapani - Fortunata scomparsa da tre settimane insieme al figlio di 7 mesi : è giallo : Fortunata Fiorenza D'Amodio, 20 anni, è scomparsa dalla sua abitazione di Trapani dallo scorso 12 aprile insieme al figlio di 7 mesi. Si è probabilmente allontanata volontariamente dopo un litigio con il compagno, che ne ha poi denunciato la scomparsa ai carabinieri: "Sto impazzendo, non so dove siano finiti".Continua a leggere Fiorenza D'Amodio, 20 anni, èdalla sua abitazione didallo scorso 12 aprilealdi 7. Si è probabilmente allontanata volontariamente dopo un litigio con il compagno, che ne ha poi denunciato laai carabinieri: "Sto impazzendo, non so dove siano finiti".Continua a leggere

Trapani : evadono dagli arresti domiciliari - in due tornano in carcere : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – In due evadono dagli arresti domiciliari ma vengono scoperti e finiscono nuovamente in cella. E’ accaduto a Castelvetrano (Trapani) dove i militari dell’Aliquota Radiomobile, guidata dal luogotenente Gaspare Maurizio, hanno tratto in arresto Amed Khaldi, castelvetranese 21enne, disoccupato e Anna Maria Modica, di 42 anni. Khaldi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto ... : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – In duema vengono scoperti e finiscono nuovamente in cella. E’ accaduto a Castelvetrano () dove i militari dell’Aliquota Radiomobile, guidata dal luogotenente Gaspare Maurizio, hanno tratto in arresto Amed Khaldi, castelvetranese 21enne, disoccupato e Anna Maria Modica, di 42 anni. Khaldi, sottoposto alla misura deglicon braccialetto ...

Trapani Calcio - Calori : 'Voglio una risposta importante - ci siamo preparati bene' - Magazine Pragma : LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL Trapani Calcio 'Scienza sta facendo un ottimo lavoro. Lui gioca spesso con il 3-4-1-2. Sounas ha qualità e si mette spesso a centrocampo. Noi la stiamo preparando molto ... : LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL'Scienza sta facendo un ottimo lavoro. Lui gioca spesso con il 3-4-1-2. Sounas ha qualità e si mette spesso a centrocampo. Noi la stiamo preparando molto ...

Oggi il battesimo del volo a Birgi per il Trapani - Cagliari. Le immagini : Oggi alle ore 12 i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Trapani Birgi hanno dato il 'battesimo del volo' all'aereo dell'Alublue Malta che collega Cagliari con Trapani. Due mezzi ... alle ore 12 i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale dihanno dato il 'del' all'aereo dell'Alublue Malta che collega Cagliari con. Due mezzi ...

Lighthouse Trapani sconfitta indolore a Cagliari. Prima fase dei playoff alle porte : Al PalaSport di Cagliari i padroni di casa si congedano dal loro pubblico con una vittoria vincendo 85-77 su Trapani. La Lighthouse ha iniziato la partita con la consapevolezza di aver raggiunto la ... : Al PalaSport di Cagliari i padroni di casa si congedano dal loro pubblico con una vittoria vincendo 85-77 su. Laha iniziato la partita con la consapevolezza di aver raggiunto la ...