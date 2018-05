Trasporto aereo | parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d' Egitto 2

Trasporto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Air Arabia Egypt ha iniziato i voli diretti tra l'Italia e l'Egitto collegando Milano Bergamo due volte a settimana dal suo hub ad Alessandria, in Egitto. Lo comunica Sacbo, precisando che il volo inaugurale E5103 è atterrato ieri sera alle 19.45, ora locale, all'aeropor

Trasporto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d’Egitto : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Air Arabia Egypt ha iniziato i voli diretti tra l’Italia e l’Egitto collegando Milano Bergamo due volte a settimana dal suo hub ad Alessandria, in Egitto. Lo comunica Sacbo, precisando che il volo inaugurale E5103 è atterrato ieri sera alle 19.45, ora locale, all’aeroporto internazionale di Milano Bergamo. Ad accogliere il velivolo la delegazione di Air Arabia guidata dall’amministratore ...

Trasporto aereo : Aeromexico aumenta voli Madrid-Città del Messico : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Aeromexico offrirà fino a 16 frequenze settimanali sulla rotta Madrid-Città del Messico, tra il 15 giugno e il 25 ottobre di quest’anno, per soddisfare le esigenze dei propri clienti durante l’alta stagione. Ad annunciarlo è la compagnia aerea in una nota. Il lunedì, il venerdì e il sabato Aeromexico effettuerà tre voli giornalieri non-stop per fornire un prodotto più competitivo e di alta qualità.Nel ...

Trasporto aereo : Iata - a marzo rallenta cargo - +1 - 7% : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – rallenta il traffico merci internazionale nel mese di marzo. La domanda misurata in ftks (tonnellate di merci/chilometro) è aumentata dell’1,7%, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una flessione di 5 punti percentuali rispetto a febbraio, segnando il più basso tasso di crescita degli ultimi 22 mesi. La capacità ha registrato una contrazione del 4,4% rispetto al 6,3% di febbraio. ...

Enav - Neri : importanti tassi di crescita per Trasporto aereo - cruciali investimenti : Teleborsa, - Il trasporto aereo conferma "importanti tassi di crescita" e per fronteggiare questo scenario sono necessari investimenti sull'innovazione. Lo ha affermato l''AD di Enav, Roberta Neri , ...

Trasporto aereo : compagnia di bandiera polacca acquista tre nuovi Boeing 787 Dreamliner : A metà maggio, Lot ha in programma il lancio di collegamenti diretti da Varsavia a Singapore, un punto di transito fondamentale per i viaggiatori di tutto il mondo, compresi quelli diretti verso ...

Alfie Evans - dopo la cittadinanza l’aereo per il Trasporto in Italia : l’attivismo del governo piace al Vaticano e alla destra : Il lavoro in prima linea resta quello della diplomazia vaticana, ma alle spalle si muove anche la politica Italiana. La cittadinanza “per motivi umanitari” concessa dai ministri Angelino Alfano e Marco Minniti è stato solo il primo passo del governo Gentiloni, in carica per gli affari correnti e tuttavia attivo nella vicenda di Alfie Evans, il piccolo di 23 mesi sopravvissuto per undici ore al distacco dalle macchine che lo tenevano ...

Sciopero : Trasporto aereo - ecco le agitazioni dei prossimi giorni : Il Mit , ministero dei Trasporti, rende noto le proteste nel settore aereo. Le proteste previste nei prossimi giorni sono: 20/04/2018 Fit-Cisl/Uilt-Uil personale società Enav , Società nazionale ...

Trasporto aereo - ENAV : 20 aprile sciopero locale a Alghero : Teleborsa, - Il giorno 20 aprile è previsto uno sciopero locale sull'aeroporto di Alghero-Fertilia indetto dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL e UIL Trasporti. Lo Comunica ENAV, precisando che ...

Trasporto aereo : Enac - a Danish Air voli per Pantelleria e Lampedusa : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che Danish Air Transport si è aggiudicata la gara per l’esercizio in regime di oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea Pantelleria ‘ Trapani e viceversa, Pantelleria ‘ Palermo e viceversa, Pantelleria ‘ Catania e viceversa, Lampedusa ‘ Palermo e viceversa, Lampedusa ‘ Catania e viceversa. Il ...

Trasporto aereo : accordo codeshare Bangkok Airways-Oman Air : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – Bangkok Airways e Oman Air hanno firmato l’accordo di codeshare che potenzia dal primo aprile i collegamenti tra l’Oman e le città in Thailandia. In base all’accordo, Oman Air con il suo codice di designazione “WY” sui voli Bangkok Airways, collegherà da Bangkok queste destinazioni: Chiang Rai, Chiang Mai, Phuket, Krabi, Lampang, Trat, Sukhothai e Samui.Questa nuova partnership ...

