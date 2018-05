Astori | il messaggio della famiglia | ' Grazie a chi ci è stato vicino'

Davide Astori - il messaggio della famiglia due mesi dopo : "Grazie di cuore a tutti" : Era il 4 marzo quando Davide Astori se ne andò all'improvviso. Il mondo del calcio, dai giocatori ai tifosi, si è stretto compatto intorno...

Morte Astori - Udinese-Fiorentina : il messaggio da brividi di Saponara [FOTO] : Morte Astori – Si gioca la giornata del campionato di Serie A, in campo Udinese e Fiorentina, match da brividi dopo la Morte del calciatore viola Astori, si ritorna ad Udine dopo la tragedia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Prima del match messaggio da brividi da parte dell’amico Saponara: “Partiamo per Udine, sì, proprio Udine. Chissà come vivremo questa trasferta, cosa penseremo, cosa sentiremo. Ciò che è certo è ...

Davide Astori - quella scritta sotto casa che scioglie il cuore : brividi. Lì - nella strada dove il capitano abitava con la compagna Francesca e la figlia Vittoria - è apparso un messaggio a dir poco commovente : Davide Astori, Firenze si prepara a dare l’ultimo saluto al capitano viola, morto improvvisamente a 31 anni. I funerali del calciatore che, come rilevato dall’autopsia, è deceduto nel sonno e per cause naturali nella notte tra sabato e domenica scorsi, verranno celebrati giovedì 8 marzo alle ore 10, nella basilica di Santa Croce. Per l’occasione, il sindaco Dario Nardella ha indetto una giornata di lutto cittadino. ...

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

Davide Astori - si indaga per omicidio colposo. L'ultimo messaggio Whatsapp prima di morire : UDINE - La compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, partita da Firenze dopo la tragica notizia della sua morte, è arrivata all'obitorio di Udine nel tardo pomeriggio di domenica 4...

Morte Davide Astori - Viviano fa piangere tutti : il messaggio del portiere [FOTO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, tanti i messaggi di ricordo del difensore della Fiorentina trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Nelle ultime ore messaggio da brividi da parte del portiere della Sampdoria Viviano: “Ho aspettato sperando che qualcuno mi dicesse che era uno scherzo… non ci posso e non voglio crederci, non so dove sono i ...

Morte Davide Astori - il commovente messaggio di Antognoni : Morte Davide Astori – E’ impossibile per la Fiorentina accettare la Morte del difensore Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Nelle ultime ore è arrivato il commovente messaggio da parte di Giancarlo Antognoni: “A 24 ore da questa immensa tragedia, sento il bisogno di scrivere un mio pensiero per te Davide. In questo anno e mezzo che sono in ...

Morte Astori - il messaggio della Curva Fiesole : “facciamo una promessa a te ed a tua figlia…” : La Curva Fiesole della Fiorentina ha voluto ricordare il povero Davide Astori con un lungo messaggio apparso sulla pagina Facebook ufficiale dei tifosi: “Ci siamo visti l’ultima volta un mese fa. Quando il Mister ha interrotto gli allenamenti e siete venuti da noi a parlare. Tu eri il primo, davanti a tutti. Non hai mai abbassato lo sguardo, ascoltavi guardandoci negli occhi, fiero e orgoglioso. E quando vi abbiamo chiesto di essere ...

Morte di Davide Astori : il messaggio di Ariadna Romero per Francesca Fioretti - 'Sei una guerriera!' : In seguito alla Morte di Davide Astori , capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo per cause a prima vista naturali, tutto il mondo del web si stringe intorno a Francesca Fioretti , compagna del calciatore e madre della loro piccola Vittoria , di appena 2 anni. Tra i numerosi messaggi di cordoglio anche quello di Ariadna ...

Il commovente messaggio di Riccardo Saponara a Davide Astori : "Ci diranno che la vita scorre - ma che sapore avrà la tua assenza?" : "O capitano, mio capitano. Perché non sei sceso a fare colazione insieme a tutti noi? Perché non sei passato a riprendere le tue scarpe fuori dalla camera di Marco e non sei venuto a bere la tua solita spremuta d'arancia? Ora ci diranno che la vita scorre, che lo sguardo va puntato in avanti e dovremo rialzarci, ma che sapore avrà la tua assenza?".Riccardo Saponara è incredulo e non vuole rassegnarsi. Scrive sul suo ...

