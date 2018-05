Anticipazioni Domenica Live del 6 maggio : ospite Baye Dame : Domenica 6 maggio ritorna l'appuntamento in diretta tv su Canale 5 con Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso che anche questa settimana andrà in onda per tutto il pomeriggio fino alle 18.45 circa, quando la linea passerà a Gerry Scotti con Caduta Libera. Noi seguiremo la puntata di questa settimana di Domenica Live in diretta minuto per minuto qui su Blasting News: seguiteci per non perdervi neppure uno scoop targato Barbara ...

Domenica In/ Anticipazioni : Manuela Arcuri - tanti ospiti e il “Processo a Ballando con le stelle” (29 aprile) : Domenica In, Anticipazioni del 29 aprile: Manuela Arcuri in studio con Cristina Parodi e tanti altri ospiti oltre al nuovo "Processo a Ballando con le stelle".(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Anticipazioni Domenica In : ospiti 29 aprile 2018 : Anticipazioni Domenica In. Il nuovo appuntamento della Domenica pomeriggio di Rai 1 si aprirà con uno spazio dedicato ai “Matrimoni all’italiana”. Con Cristina Parodi si curioserà tra i preparativi e la celebrazione delle nozze sia di personaggi famosi sia di persone comuni. Interverranno esperti, vip e sposini novelli. Non mancheranno poi i giochi, il canto, la danza di Ballando con le stelle e la cucina di Benedetta ...

Anticipazioni Domenica Live del 29 aprile : il provvedimento del Grande Fratello : L'appuntamento con Domenica Live, la trasmissione del dì di festa di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, ritornerà in onda questo 29 aprile in diretta tv come sempre dalle 14. Una puntata decisamente molto attesa dal pubblico dopo la bufera di queste ore all'interno della casa del Grande Fratello. Noi seguiremo la puntata in diretta minuto per minuto e vi terremo aggiornati su quelle che saranno tutte le novità. Ecco cosa succederà a Domenica ...

E’ Arrivata la Felicità 2 : Anticipazioni ultima puntata di domenica 29 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 Si avvicina il momento di salutare i protagonisti di E’ Arrivata la Felicità: la seconda stagione della fiction Publispei si concluderà domenica prossima con la messa in onda degli ultimi due episodi, che porteranno finalmente quel lieto fine e quella Felicità che sembravano ormai perduti. La malattia di Angelica, che ha condizionato la resa dell’intero progetto, sarà sconfitta e tutti i conflitti ...

Anticipazioni del finale di È arrivata la felicità 2 - l’ultima puntata di domenica 29 aprile verso un lieto fine? : Con il 23° e 24° episodio, il finale di È arrivata la felicità 2 concluderà domenica 29 aprile su Rai1 la sfortunata seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo, diretta da Francesco Vicario e prodotta Rai Fiction con Publispei. Dopo gli ascolti flop in prima serata, la serie con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria è stata spostata da Rai1 nel palinsesto domenicale, con una puntata a settimana (ciascuna composta da due ...

Domenica In/ Anticipazioni : dalla nascita del Royal Baby al Processo a Ballando con le Stelle (22 aprile) : Domenica In, Anticipazioni di oggi 22 aprile 2018: Cristina Parodi parla dell'imminente nascita del Royal Baby e farà il Processo a Ballando con le Stelle.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Anticipazioni Domenica In : ospiti 22 aprile 2018 : Anticipazioni Domenica In. Nuovo appuntamento su Rai 1 con il programma della Domenica pomeriggio! Quali argomenti si affronteranno, e chi incontrerà stavolta Cristina Parodi? Nella puntata del 22 aprile si parlerà della nascita, sempre più vicina, del terzo “Royal Baby” di casa Windsor, con collegamenti da Londra ed esperti in studio. Tra i vari ospiti, poi, l’attore Lino Guanciale e la cantante Dori Ghezzi. Anticipazioni ...

E’ Arrivata la Felicità 2 : Anticipazioni undicesima puntata di domenica 22 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 Prosegue la messa in onda di E’ Arrivata la Felicità 2 nella domenica pomeriggio di Rai 1. La fiction Publispei è stata sfrattata dal prime time per ascolti insufficienti, ma non è che nel daytime del weekend stia andando molto meglio: l’appuntamento domenicale, fatta una sola eccezione per il giorno di Pasqua, non riesce a raggiungere il 10% di share, e il secondo episodio della scorsa settimana si è ...

È Arrivata La Felicità 2 verso il finale - Anticipazioni della penultima puntata di domenica 22 aprile : Con il ventunesimo ed il ventiduesimo episodio in onda domenica 22 aprile, È Arrivata La Felicità 2 sia avvia verso il finale di stagione che sarà, presumibilmente anche il finale di serie, visto che ipotizzare un rinnovo da parte di Rai1 è davvero impossibile. La seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo non ha riscosso il successo sperato, finendo per essere spostata dalla prima serata del martedì al pomeriggio della domenica di Rai1, ...