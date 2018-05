Roma | Baldissoni | “da Pallotta sempre rispetto”

calcioweb.eu

: Roma, Baldissoni: 'C'è rammarico, il Liverpool era alla nostra portata' - infoitsport : Roma, Baldissoni: 'C'è rammarico, il Liverpool era alla nostra portata' - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: #Baldissoni: '#Pallotta non ha mancato di rispetto a nessuno' - ansa_lazio : Baldissoni, da Pallotta sempre rispetto: Dg Roma: 'Presidente ha usato solo espressioni colorite' -

(Di venerdì 4 maggio 2018) “Mi preme sottolineare che in pubblico il presidenteha affermato un principio più generico, ovvero che si può fare ricorso alla tecnologia per evitare degli errori e quindi ne ha invocato l’adozione anche in Europa. Poi magari nell’immediato post partita è scappata qualche parola più colorita frutto del disappunto e della frustrazione del momento ma sicuramente non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, e sicuramente non all’arbitro che è il primo ad essere consapevole di sbagliare”. Così il direttore generale della, Mauro, a Sky dopo l’apertura del procedimento Uefa. “Noi dobbiamo occuparci nei nostri errori, non di quelli dell’ arbitro. I giocatori ne hanno commessi sia all’andata che al ritorno col Liverpool e noi dobbiamo preoccuparci di quelli come causa della nostra sconfitta – aggiunge il dg ...