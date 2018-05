Governo | lunedì nuove consultazioni Mattarella | Ditemi se ci sono altre

Governo - MATTARELLA “LUNEDÌ CONSULTAZIONI IN UN SOL GIORNO”/ Colle pressa partiti : maggioranza o Governissimo : GOVERNO, le trame di MATTARELLA: lunedì nuove CONSULTAZIONI in un sol giorno. maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre: il Colle attende la Direzione Pd per ufficialità convocazioni(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:55:00 GMT)

Governo - lunedì nuove consultazioni di Mattarella : Roma, 3 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, svolgerà lunedì prossimo, in un'unica giornata nuove consultazioni per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di ...

Governo - Mattarella pressa partiti - lunedi nuove consultazioni : Roma, 3 mag. , askanews, 'A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi è tramontata ...

Governo. Lunedì ultimo giro di consultazioni per Mattarella. Ai partiti : se prospettive ditelo : Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate. Nuove scintille intanto tra i due candidati premier. Il leader dei 5 stelle attacca: "Non temiamo voto, altri sì per problemi di soldi". Il capo del Carroccio replica: "Se fanno i bambini arroganti proviamo da soli"

Governo : Mattarella - nuovo giro di consultazioni lunedì e pressing su partiti : 'Dite se ci sono altre maggioranze' : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. Le consultazioni si terranno in un unico giorno. Il capo dello Stato pressa ...

Governo - Mattarella ai partiti : “Ditemi se ci sono altre maggioranze - nuove consultazioni lunedì” : nuove consultazioni lunedì prossimo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di Governo. A distanza di due mesi, si rende noto oggi al Quirinale, le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di un’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito ...

Martina : Pd aspetta Mattarella - lunedì capiremo scenario Governo : Milano , 21 apr. , askanews, 'Siamo al quarantottesimo giorno di stallo, di polemiche, veti e controveti; diciamo che siamo passati da 'prima gli italiani' a 'prima i fatti loro' e questo è ...

Archiviato Governo centrodestra-M5s - lunedì nuova mossa Mattarella : Roma, 20 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha certificato che l'ipotesi per la quale aveva ricevuto il mandato esplorativo, una maggioranza di governo centrodestra-M5s, ...

Governo - la Casellati certifica lo stallo. Se restano i veti lunedì tocca a Fico : Incarico di 48 ore per verificare l'ipotesi centrodestra-grillini IL PUNTO / I paletti di Mattarella - di P. F. DE ROBERTIS

Quale Governo per il Paese? E quale politica economica? Borghi Aquilini lunedì su Etv : ...della Lega e consigliere comunale a Como quale governo per il Paese dopo le elezioni del 4 marzo? E quale politica economica a poco meno di un mese dalla presentazione del nuovo Documento di Economia ...

E il Pd si fa anti-renziano : no al Governo con il M5s - ma Renzi lasci subito. Lunedì la richiesta in direzione : Processo a Matteo Renzi: potrebbe essere quello definitivo. Appuntamento per lunedì ore 15 al Nazareno: direzione nazionale del Pd. Il segretario dimissionario non dovrebbe esserci: finora è dell'idea di non partecipare, la relazione introduttiva la farà il vice, Maurizio Martina, che molti già guardano come 'reggente transitorio' del partito del dopo-Renzi. Già, perché per la direzione di lunedì, ...

Salvini : 'Da lunedì Governo io - fare figli più importante di Pil e spread. La Raggi a Roma è una sòla' : L'intervista esclusiva di Matteo Salvini a Leggo : 'Da lunedì governo io. Ecco cosa farò. A Roma sbagliai a dire di votare la Raggi: è stata una 'sòla''. LEGGI ANCHE ---> 'Vinci Salvini', l'ex di ...

Governo Di Maio - lista ministri M5s/ Elezioni 2018 : 17 nomi - tifosi Renzi e professori. “Lunedì ridiamo noi” : Governo di Luigi Di Maio, lista ministri M5s: i 17 nomi, Andrea Roventini all'Economia, Giannetakis agli Interni. Tra tifosi di Renzi e professori, "ma lunedì ridiamo noi dopo il voto"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Ecco i nomi che completano la squadra di Governo del M5s. Di Maio : siamo stati derisi - ma lunedì rideremo noi : "Roventini ha l'età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva" ha spiegato Di Maio. Lavoro, Sviluppo Economico, Agricoltura, Pubblica ...