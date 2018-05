Charlotte compie 3 anni | ma non ci sarà nessuna foto del compleanno della principessina

caffeinamagazine

(Di giovedì 3 maggio 2018) Royal family, quanti eventi negli ultimi giorni! Il 23 aprile scorso è nato il terzo figlio di Kate Middleton e William, Louis Arthur Charles econosciuto come Sua Altezza Reale Principe Louis di Cambridge, come annunciato da Kensington Palace. Il 29, sempre di aprile, i duchi di Cambridge hanno festeggiato il loro settimoversario di matrimonio e per l’occasione è stata pubblicata sui canali social ufficiali di Palazzo unainedita che ritrae i due a bordo di una decapottabile blu piena di palloncini colorati e la scritta ‘Just Wed’. Arriviamo a maggio: in attesa del 19, quando verranno celebrate le nozze del principe Harry e l’ex attrice di Suits Meghan Markle, il 2 è stato un altro giorno di festeggiamenti per la royal family perché la piccolaha spento 3 candeline. Sembra ieri quando Kate usciva dal St. Mary’s Hospital con ...