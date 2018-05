Tampona un' auto e poi sparisce tra i boschi | scomparso 35enne di Sala Consilina

Roma - motociclista Tampona auto e finisce contro il guardrail : è grave : Tanpona un'auto e si schianta: gravissimo centauro. L'incidente è avvenuto a Ostia ieri sera, in via dei Pescatori, nel tratto a senso unico tra via del Fosso di Dragocello e via del Canale della ...

Tangenziale Ovest - incidente Milano : tir perde carico - auto travolte/ Ultime notizie - Tamponamenti e feriti : Milano, incidente Tangenziale Ovest: tir perde carico di ferro su carreggiata A50, auto travolte e maxi tamponamenti. 5 feriti, uno gravissimo a Monza: Ultime notizie, traffico ko(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:37:00 GMT)

Pistoia - auto ferma per far passare famiglia ma un’altra macchina Tampona : morta bimba di 3 anni e grave la madre : Una bambina di tre anni e mezzo è morta per le ferite riportate in un investimento nel quale è rimasta gravemente ferita la madre 42enne di Montecatini Terme (Pistoia). Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 20,35 sulla strada statale Lucchese all’altezza dell’ex Zincheria Toscana a Santa Lucia di Uzzano (Pistoia). Dalla prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri della stazione di Pescia, una famiglia, composta da padre, ...

Incidenti : Venezia - in A4 Tamponamento tra tre auto - traffico congestionato - 6 km di coda : Venezia, 28 mar. , AdnKronos, Incidente in A4, intorno alle ore 13,00 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito ...

Incidenti : Venezia - in A4 Tamponamento tra tre auto - traffico congestionato - 6 km di coda : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - Incidente in A4, intorno alle ore 13,00 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito lieve. Il traffico è congestionato e sono sei, attualmente, i chilometri di coda nel tratto interessa

Pattuglia Metronotte Tamponata a forte velocità da un'auto - due feriti : Schianto contro un muretto, motociclisti sbalzati dalla moto. Uno è grave 3 Scontro frontale sulla strada di montagna, famiglia piacentina all'ospedale 4 Pattuglia Metronotte tamponata a forte ...

Tamponamento tra due auto sulla S.S. 280 : Un Tamponamento tra due auto si è verificato sulla statale 280, nella zona industriale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Una Mercedes ed una Fiat Seicento si sono scontrate sulla corsia in ...

Modena - auto Tampona furgone e si ribalta : ferite 5 persone : L'incidente alle prime luci del giorno in autostrada tra Modena sud e Modena Nord. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale

Incidente su Muro Torto. Uomo si allontana da auto dopo Tamponamento : Roma – tampona macchina e si allontana. Indaga la Polizia Locale Roma – Poco dopo le 14, su viale del Muro Torto in direzione Lungotevere,... L'articolo Incidente su Muro Torto. Uomo si allontana da auto dopo tamponamento proviene da Roma Daily News.

Tamponamento lungo la Variante : tre auto coinvolte - una è rubata : Segnaliamo un Tamponamento lungo la Variante nei pressi del Comando dei vigili del fuoco di Avellino. Sono tre le vetture coinvolte nel sinistro ma non ci sono feriti gravi. Sul posto sono prontamente ...

Ciclista Tamponato da un'auto : è grave : Pistoia, 18 marzo 2018 - Un giovane sulla trentina è rimasto gravamente ferito stanotte in seguito ad un incidente mentre si trovava in bicicletta. Dalle prime informazioni sembra che il Ciclista sia ...

Caos sulla A14 - Tamponamento a catena tra camion provoca un morto : autostrada chiusa e code : Il tratto interessato è quello tra l'allacciamento con la A13 e il raccordo di Casalecchio, si sono formati oltre tre chilometri di coda per l'uscita obbligatoria sulla la A13 Bologna Padova.Continua a leggere

Incidenti : Venezia - sulla A4 Tamponamento a catena - autostrada chiusa : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - Incidente in A4, oggi pomeriggio, verso le 16,00 fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. Un tratto autostradale non interessato da cantieri ma dove il traffico – come ogni venerdì – è molto intenso. Il tamponamento ha coinvolto 1 mezzo pesante, 1 furgone e una

A10 - Tamponamento tra un tir e 2 auto : L’incidente tra i caselli Genova Ovest e Aeroporto. Lunghe code hanno paralizzato l’ingresso del casello di Sampierdarena con conseguenti rallentamenti sulla viabilità ordinaria di Genova