20enne trovato a bordo di un' auto rubata a Napoli | arrestato per furto aggravato

Roma - trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli/ Ultime notizie : vittima è un rom 20enne? : Roma, trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli: si tratterebbe di un rom 20enne scomparso da due settimane, ma sono in corso le indagini della polizia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Nicola Marra - trovato morto il 20enne napoletano scomparso a Positano - : Epilogo tragico per la scomparsa di Nicola Marra, 20enne napoletano, di cui non c'erano più notizie dalla notte tra sabato e domenica, dopo essere uscito da solo dalla discoteca "Music on the rocks" ...

Positano - Nicola Marra trovato morto : incidente?/ Ultime notizie - 20enne napoletano scomparso dopo discoteca : Positano, 20enne sparito dopo serata in discoteca: Nicola Marra, trovato morto il giovane napoletano in un vallone. La polizia da 24 ore cerca indizi: possibile incidente sugli scogli.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:32:00 GMT)

Siracusa - 20enne uccisa a coltellate : il cadavere ritrovato in un pozzo : Una ragazza di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi, è stata uccisa a coltellate a Canicattini Bagni, comune nel Siracusano. Il suo corpo è stato trovato all’interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, dopo che il padre ne aveva denunciato la scomparsa sabato sera: l’uomo, non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno, aveva subito allertato i carabinieri. Proprio il compagno sarebbe il ...

Alto Adige - ritrovato il corpo dello sciatore 20enne disperso in val Badia : è il figlio del sindaco di Corvara : Uno sciatore di 20 anni è morto travolto da una valanga durante un fuoripista in Val Badia, sulle Dolomiti. Andreas Rottonara, figlio del sindaco di Corvara in Badia, era salito in quota mercoledì pomeriggio con un impianto ma in serata non aveva fatto ritorno a valle. Subito sono scattate le ricerche: dopo diverse ore, la salma è stata individuata sotto una valanga e recuperata dai soccorritori. L’incidente si è verificato a Corvara, in ...

Trovato cadavere di una 20enne nel lago di Iseo : Il cadavere di una donna di origini indiane, di poco più di 20 anni, residente a Schilpario , Bergamo, è stato Trovato nelle acque del lago di Iseo, sulla sponda bresciana, all'altezza di Marone. Al ...

Milano - 20enne trovato morto nel bagno di un treno Trenord/ Ultime notizie : ucciso da un'overdose? : Milano, 20enne trovato morto nel bagno di un treno trenord: il ritrovamento choc avvenuto questa mattina, ucciso da una overdose di stupefacenti? Le risposte dall'autopsia.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:10:00 GMT)

