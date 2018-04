Ginnastica | abusi sessuali anche in Brasile | sono 42 i casi

Ginnastica : 42 casi di abusi in Brasile : ANSA, - RIO DE JANEIRO, 30 APR - Non solo negli Usa. C'è uno scandalo di molestie sessuali, di vaste proporzioni, anche nella nazionale di Ginnastica artistica del Brasile , che riguarderebbe anche ...

Ginnastica - Martha e Bela Karolyi sugli abusi sessuali : “Nassar? Non sapevamo nulla. In Romania si picchiavano le ragazze. Le accuse fanno male” : I coniugi Martha e Bela Karolyi sono stati chiamati più volte in causa nell’ambito del processo che ha portato alla condanna del dottor Larry Nassar per abusi sessuali su ginnaste minorenni. La coppia, che ha guidato la Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile fino ai trionfi alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, è stata ritenuta complice del medico orco da diverse atlete tra cui la capitana Aly Raisman ma il processo è ...