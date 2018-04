Emma Marrone | scherzo Le Iene Video | la cantante sarà protagonista nel concerto del

Emma Marrone - SCHERZO LE IENE/ Video - un rapporto speciale con Nadia Toffa : EMMA MARRONE, SCHERZO Le IENE: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:28:00 GMT)

Emma Marrone - scherzo Le Iene/ Video - la “vendetta” sui social : “Mi volete al posto di Nicola Savino?” : Emma Marrone, scherzo Le Iene: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Emma Marrone E NADIA TOFFA INSIEME IN UNA FOTO / L'inviata delle Iene : "Non cambiare mai" : EMMA MARRONE e NADIA TOFFA si sono lasciate immortalare in una FOTO nel corso della diretta delle Iene. Nello scatto sui social il tenero botta e risposta(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Emma Marrone - SCHERZO LE IENE/ Video : dalla risate a Mi Parli piano - tutto pronto per il nuovo singolo : EMMA MARRONE, SCHERZO Le IENE: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Emma Marrone : «Nadia Toffa - una forza della natura» : Le donne quando si mettono insieme sono insuperabili. Questa foto di Nadia Toffa, conduttrice e inviata de Le Iene, che ride al fianco di Emma Marrone, cantante e «conduttrice» del programma Mediaset per una sera, lo dimostra. Le due sono complici e condividono una forte stima reciproca. «Io dico che Emma è una ragazza davvero speciale. Sincera, di cuore, coraggiosa, spontanea. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla! Emma grazie di essere come ...

“Ti uccido pezzo di me**”. La furia di Emma Marrone. Mentre è in macchina nota qualcosa di strano - scende e quello che succede è follia allo stato puro. Alla fine - però - tutta la verità : “Che grande donna!” : Giusta, irreprensibile, coraggiosa, in altre parole: Emma Marronne. Paladina della giustizia a difesa dei più deboli, una vera e propria “giusta” e per certi versi persino una eroina. No, non stiamo scherzando e in queste parole non c’è sarcasmo: diciamo il vero nel descrivere una donna tutta d’un pezzo che a un infimo scherzo ha risposto con solidarietà e fermezza. Emma è finita nella rete de “Le Iene”, vittima di uno ...

Emma Marrone a Le Iene in difesa delle donne - lo scontro con un presunto criminale ma è uno scherzo (video) : Emma Marrone a Le Iene dimostra di essere ancora dalla parte delle donne. Incastrata dalla sua manager, l'artista si mette in marcia per un appuntamento di lavoro, ma il viaggio vIene immediatamente interrotto dall'azione di un uomo, che si preparava a sfondare il vetro di una macchina parcheggiata non troppo lontana. L'artista scende dall'auto per fermarlo, ma l'uomo si dilegua senza lasciare traccia di sé. Emma prova a inseguirlo ma si ...

Emma Marrone allontana rapinatore : ma è uno scherzo de Le Iene - video Video : “Siete veramente delle me..e”. E’ la reazione colorita di #Emma Marrone dopo aver scoperto di essere stata vittima di uno scherzo da parte de #Le Iene. Nella circostanza la cantante ha mostrato coraggio e senso civico nell'intervenire in difesa di una ragazza vittima di un finto furto dopo aver messo in fuga un uomo che stava spaccando il vetro di un’auto con una pietra. L’artista, in versione sceriffo, ha invitato la manager a chiamare le forze ...

Emma Marrone - lo scherzo delle Iene. In versione «sceriffo» contro le forze del male : ecco cosa ha fatto Video : Emma Marrone ospite e protagonista questa sera a Le Iene su Italia Uno. La cantante è stata vittima di uno scherzo organizzato dalla trasmissione Mediaset ed è stata proprio lei a lanciarlo ...

NADIA TOFFA/ Le Iene - al concerto del primo maggio con Emma Marrone? “Spero di esserci” : NADIA TOFFA, Le Iene: l'inviata e conduttrice chiede consigli ai follower per il nuovo look. “Che fasce carine mi consigliate?”, la richiesta su Instagram. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:10:00 GMT)

Emma Marrone - scherzo Le Iene/ Video - “capitan Salento” spiega : “Mi è venuto un istinto animale...” : Emma Marrone, scherzo Le Iene: Video. “La paladina della giustizia contro le forze del male”, l'anticipazione del programma di Italia 1. Le ultime notizie sulla cantante salentina(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Emma Marrone - SCHERZO LE IENE/ Video : “Sono ancora arrabbiata - siete dei b...” : EMMA MARRONE, SCHERZO Le IENE: Video. “La paladina della giustizia contro le forze del male”, l'anticipazione del programma di Italia 1. Le ultime notizie sulla cantante salentina(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:21:00 GMT)

Amici serale 2018 : Emma Marrone - Biondo e l'autotune/ Il silenzio di Heather Parisi mette fine alle polemiche? : La quarta puntata di Amici serale 2018 viene vinta da Irama ma Biondo e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:21:00 GMT)

AMICI SERALE 2018 : Emma Marrone - BIONDO E l'AUTOTUNE/ Dai social aspre critiche al talent di Maria De Filippi : La quarta puntata di AMICI SERALE 2018 viene vinta da Irama ma BIONDO e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di EMMA MARRONE.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:12:00 GMT)