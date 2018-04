calcioweb.eu

: RT @Gazzetta_it: VIDEO #Libertadores, spettacolo #Gabigol in #SantosEstudiantes - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Libertadores, spettacolo #Gabigol in #SantosEstudiantes - CiaCecy : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Libertadores, spettacolo #Gabigol in #SantosEstudiantes - zazoomnews : Coppa Libertadores Palmeiras agli ottavi dopo vittoria 2-0 col Boca - #Coppa #Libertadores #Palmeiras -

(Di venerdì 27 aprile 2018) I brasiliani delsi impongono 2-0 in casa delJuniors ipotecando il passaggiodi finale di. A decidere la sfida valida per il gruppo H disputato alla ‘Bombonera’ i gol di Keno al 40′ e Lucas Lima al 67′. In classifica la formazione paulista, quando mancano due partite alla fine, sale a 10 punti, si complica invece la situazione del, che mercoledì ha festeggiato i 500 giorni consecutivi in vetta alla Superliga argentina, fermo a 5 punti. Per sperare nella qualificazione le ‘xeneizes’ dovranno battere in trasferta i colombiani del Junior (3 punti, ndr) e superare nell’ultima sfida a Buenos Aires i peruviani dell’Alianza Lima fanalino di coda del girone con 1 solo punto. (AdnKronos) L'articolo2-0 col...