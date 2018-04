Usa | Ford | addio a Fiesta e Taurus Ok Mustang | Suv e truck

Lethal Weapon rischia il mancato rinnovo : Clayne Crawford sotto accUsa per comportamento inappropriato : Mentre la seconda stagione sta per sbarca in Italia, in onda dal prossimo 4 maggio, negli Usa Lethal Weapon è seriamente in lizza per il rinnovo per una terza ma qualcosa potrebbe mettere tutto a rischio. Proprio dagli Usa arriva una sconvolgente notizia per i fan della serie tratta dalla famosa saga cinematografia Arma Letale con Danny Glover e Mel Gibson, una serie di fatti gravi e sconcertati che potrebbero mettere a rischio il rinnovo per ...

Cindy Crawford - regina di Roma : 'strega' l'ambasciatore Usa : La bellissima Cindy Crawford, supermodella americana icona della moda negli anni '90, è stata sorpresa a Roma, qualche sera fa, in un ristorante situato in piazza dei Ricci in compagnia di alcune ...

Fca - boom di vendite in Usa : a marzo +13 - 6%. Bene anche GM : +16%. Anche Ford sopra le stime +3 - 4% : TORINO - A marzo - si legge nella nota di Fca - sono state vendute 216.063 auto. Per le vendite retail è stato il miglior mese di marzo dal 2001, mentre per le vendite complessive per trovare...

Ford - Negli Usa richiamo per 1 - 3 milioni di auto : La Ford ha annunciato due richiami in Nord America, Canada e Messico. Uno riguarda circa 6.000 esemplari per un problema alla frizione, mentre l'altro coinvolge ben 1,3 milioni di esemplari ed è legato a un problema di sicurezza alla colonna dello sterzo.Due incidenti registrati. Sui model year 2014-18 di Ford Fusion e della Lincoln MKZ è stato riscontrato un problema ai bulloni che collegano lo sterzo al piantone. La coppia non corretta ...

IL TEMERARIO/ Su Rete 4 il film con Robert Redford e SUsan Sarandon (oggi - 14 marzo 2018) : Il TEMERARIO, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Robert Redford, Susan Sarandon e Bo Svenson, alla regia George Roy Hill. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 04:11:00 GMT)

Oxford chiede scUsa per foto donna che cancella scritta su 8 marzo : Sophie Smith, professore associato di teoria politica all'università, ha diffuso su Twitter l'immagine …