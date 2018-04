Storie del genere Anticipazioni prima puntata | Sabrina Ferilli racconta storie

Storie di uomini che si odiano all'ombra dell'11 settembre : Con buone probabilità, la serie migliore di questi primi mesi del 2018 è The Looming Tower. Omonimo adattamento del libro di Lawrence Wright, giornalista del New Yorker, racconta i mesi " e anche gli ...

Sabrina Ferilli conduce “Storie del genere” su RAI3 : i protagonisti della prima puntata : Sabrina Ferilli presenta Storie del genere, il nuovo programma di RAI3 È Sabrina Ferilli la conduttrice scelta per Storie del genere, il nuovo programma di RAI3 in onda dal prossimo 26 aprile 2018. La Ferilli presenta così in un promo la nuova trasmissione del servizio pubblico: “Maschi e femmine nati nel corpo sbagliato. Sono storie […] L'articolo Sabrina Ferilli conduce “Storie del genere” su RAI3: i protagonisti della ...

25 aprile - Adelmo e gli altri : in una mostra a Bologna le Storie degli omosessuali al confino : Adelmo che aveva appena 18 anni quando venne mandato al confino. Elio che faceva il ceramista e veniva spesso seguito e picchiato dai carabinieri, per poi finire denunciato per avere organizzato una cena con altri due ragazzi. Giuseppe, siciliano di 22 anni, morto suicida dopo essere stato confinato per il suo pisticci rapporto con un marchese. Catullo, confinato a 51 anni per la seconda volta nella sua vita. Sono alcuni dei tanti uomini che ...

Storie del genere - Sabrina Ferilli racconta su Rai3 il cambio di sesso : Sabrina Ferilli è alla guida di Storie del genere, il nuovo programma di Rai3 in onda da giovedì 26 aprile alle 23 per otto puntate. Il disagio di un corpo che non senti tuo, di un ruolo sociale che non ti appartiene e poi le difficoltà, il rifiuto, il dolore, la gioia e la determinazione che una scelta come quella di cambiare sesso comporta. Ma soprattutto “persone umane” che cercano la verità più intima, al di là del genere che li ...

L'Italia del Franchising sbarca negli Stati Uniti : le Storie più rappresentative del 2018 al Padiglione Italia all'International Franchise ... : Exportiamo e AZ Franchising saranno media partner ufficiali dell'evento e seguiranno la 3 giorni di fiera con interviste, reportage e dirette streaming. "Il Franchising è un tipo di investimento che ...

Due Storie sul limitare della notte : Il poster del pagliaccio della camera della bambina, punto d'accesso al mondo onirico della notte, lo ritroviamo anche nei risguardi finali del libro, da staccare e appendere nelle camerette dei ...

GHOST StorieS/ Il film con un tocco originale nel repertorio dell'horror : Il film di Andy Nyman e Jeremy Dyson conquista, fin dai suoi primi minuti, per lo stile elegante, sfizioso e originale del racconto.

Pippa Middleton incinta e le altre Storie del weekend : Pippa Middleton aspetta il suo primo figlio La sorellina di Kate, a un anno dalle nozze con James Matthews, ha annuncianto di essere incinta di tre mesi. Una buona notizia dopo settimane molto dure a causa delle accuse di stupro mosse a suo suocero. LA NOTIZIA Ci sono tutti (tranne Kate e Filippo) al concerto per il compleanno della Regina Tom Jones, Kylie Minogue, Sting e Shaggy, Shawn Mendes e molti altri artisti per festeggiare Elisabetta ...

L’attesa per il terzo royal baby e le altre Storie della settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie pià lette degli ultimi sette giorni. Dai sorrisi di Michael Bublé e Luisana Lopilato, di nuovo sereni dopo la malattia del figlio Noah, a Kasia Smutniak «libera e nuda», dalla panchina forzata di Tristan Thompson, (per scontare la sua infedeltà a Khloé Kardashian), alla festa di nozze di Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk: ormai manca davvero poco al grande giorno. Tutto quello che (forse) avete ...

Claudio Fragasso supervisore del progetto “The Italian Ghost Horror Stories” : Sasha Alessandra Carlesi Foto di Umberto Condemi De Felice The Italian Ghost Horror Stories è un progetto cinematografico Italiano, di cui inizieranno le riprese a fine aprile, che racchiude nei suoi nove episodi: storie di fantasmi, d’orrore, di fantascienza e di mistero in tutte le sue forme e declinazioni, dalle più classiche alle più moderne. La supervisione registica è a cura di Claudio Fragasso, mentre la supervisione dei soggetti e delle ...