SCUOLA Se il 25 Aprile è solo la data di una corsa campestre

Detto fatto. Come preannunciato in occasione del referendum consultivo che si è tenuto in Lombardia lo scorso 22 ottobre, le tanto dibattute Voting Machine inaugurate per votare non sono andate perse. Verranno infatti utilizzate nelle scuole lombarde, e in questi giorni si sta procedendo alla distribuzione delle stesse in base alle richieste pervenute dai vari istituti

La SCUOLA rischia di essere chiusa da fine aprile al 4 maggio : Roma, 16 apr. , askanews, Si avvicinano due giornate di protesta nel mondo della scuola, ancora sulla questione dei diplomati magistrali esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento , le Gae, che potrebbero prolungare il periodo di chiusura a ridosso dei ponti del 25 ...

Elezioni RSU di Aprile. ANIEF pronta a ridefinire il contratto della SCUOLA : "Il 17 18 e 19 aprile si vota per il rinnovo delle RSU , rappresentanze sindacali unitarie, ma si vota anche per definire la quota di rappresentatività dei sindacati che firmeranno il nuovo contratto ...

NoiPa - ancora ritardi per aumenti ed arretrati?/ Comparto SCUOLA : poche speranze per aprile. Rinvio a maggio? : Il NoiPa interviene sulla possibilità che nei cedolini di aprile siano corrisposti aumenti e arretrati nel Comparto della scuola: basse le possibilità che vengano elaborati i pagamenti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Statali - ultime novità contratto SCUOLA 2018 : ricorso Gilda - aumenti in aprile? Video : Importanti novita' sono attese per il rinnovo dei contratti degli #Statali del 2018 e, prioritariamente, del contratto della scuola. Infatti, proprio il contratto che riguardera' docenti e impiegati amministrativi, tecnici ed ausiliari Ata è ancora al vaglio della Corte dei Conti che, secondo normativa, ha quindici giorni per esprimersi. Il parere, in ogni modo, secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi di alcuni quotidiani nazionali tra i ...

Ultime contratto statali 2018 - SCUOLA : novità arretrati e aumenti già in aprile? Video : Quando verranno accreditati gli arretrati ai dipendenti della scuola ed ai lavoratori degli altri comparti della Pubblica amministrazione con il rinnovo dei contratti #statali, nonché gli aumenti degli stipendi stipulati nei mesi scorsi? Il punto della situazione è stato fatto dal quotidiano Il Messaggero che ha descritto, nel dettaglio, i tempi dell'approvazione definitiva dei #contratti statali del ministro Madia e degli accrediti nelle buste ...

Tg SCUOLA edizione del 3 aprile 2018 : Frignani i bambini diventano maestri Si e' chiusa mercoledì 28 marzo, all'istituto comprensivo di via Frignani di Spinaceto, a Roma la XXI edizione di 'Noi bambini maestri di scienza', la mostra ...

Ultime contratti statali 2018 - SCUOLA : novità aumenti e arretrati già in aprile? Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi e sugli arretrati spettanti ai docenti ed al personale della #scuola con il rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, nello specifico, del contratto della scuola. Secondo quanto emerso in questi giorni riguardo all'iter di entrata in vigore del nuovo #contratto scuola, infatti, il 21 marzo il Consiglio dei Ministri e Marianna Madia hanno espresso parere favorevoli sul rinnovo del contratto della ...

Quali sono le principali scadenze di aprile 2018 per docenti e personale ATA della Scuola? Secondo il calendario, riguardano il concorso per abilitati, i bandi ATA e la mobilità 2018/19. Vediamo quali sono quelle previste. calendario scadenze aprile 2018 docenti e ATA Le principali scadenze di aprile 2018 per docenti e personale ATA della Scuola

SCUOLA - dal 3 aprile al via le domande su posti vacanti e disponibili : Prendono il via le grandi manovre che a breve porteranno almeno 200mila lavoratori della Scuola a chiedere di spostarsi sui tanti posti vacanti e disponibili : di questi, il 30% saranno assegnati ai ...