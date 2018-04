Samsung Galaxy S8 S8 Plus ricevono un porting della ROM di Galaxy S9 con Dolby Atmos

LG G5 SE riceve le patch di sicurezza di marzo in Italia - Samsung Galaxy Note 7 FE Android 8.0 Oreo in Asia : LG G5 SE riceve un aggiornamento di oltre 600 MB che contiene le patch di sicurezza di marzo 2018 in Italia. Intanto Samsung rilascia in Asia per Galaxy Note 7 FE il firmware basato su Android 8.0 Oreo L'articolo LG G5 SE riceve le patch di sicurezza di marzo in Italia, Samsung Galaxy Note 7 FE Android 8.0 Oreo in Asia proviene da TuttoAndroid.

Sorpresa sulle vendite del Samsung Galaxy S9 : primo confronto attendibile con S8 a fine aprile : Cominciano ad essere interessanti i dati riguardanti le vendite di due device molto discussi come i cosiddetti Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Nonostante le recenti polemiche giunte da Israele, come abbiamo avuto modo di riportarvi prontamente in questi giorni, l'andamento dello smartphone dal punto di vista commerciale è assolutamente positivo, soprattutto considerando i presupposti coi quali questi modelli hanno fatto il loro esordio sul ...

Samsung Galaxy S9 Active svelato con batteria potenziata : Svelate le informazioni principali del prossimo Samsung Galaxy S9 Active, che oltre all’elevata protezione, rispetto al modello originale avrà una batteria decisamente potenziata: i dettagli.Non bisognava certo aspettare troppo per essere coscienti che Samsung prima o poi avrebbe lanciato sul mercato una variante Active del suo ultimo smartphone top di gamma Galaxy S9.Ormai è diventata una tradizione e come è già successo per i precedenti ...

Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore : Nel database di Geekbench è apparso con il nome in codice di Samsung SM-J260G quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco le sue feature L'articolo Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore proviene da TuttoAndroid.

Ecco cosa ha ispirato il Samsung Galaxy S9 : Con un nuovo post, Samsung si è soffermata su alcuni degli aspetti che hanno ispirato il team incaricato di realizzare i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus L'articolo Ecco cosa ha ispirato il Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8 - ASUS ZenFone 5 - ZenFone Max Pro - ZenFone Max Plus M1 - Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A7 e A3 (2017). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha spedito 8 milioni di Samsung Galaxy S9/S9 Plus nel primo mese : Secondo la società di analisi Canalys sono almeno 8 milioni i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus spediti nel primo mese di commercializzazione, in linea con i dati dello scorso anno. L'articolo Samsung ha spedito 8 milioni di Samsung Galaxy S9/S9 Plus nel primo mese proviene da TuttoAndroid.

Elevato il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia : patch aprile con l’aggiornamento XXS3CRD2 : Non le manda a dire il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia: l'operatore di Trezzano sul Naviglio, che ha predisposto contestualmente un'altra omologazione software per il Galaxy S8 marchiato col proprio brand, si è dedicato anche al phablet di ultima generazione, sfornando la serie firwmare N950FXXS3CRD2, con patch di sicurezza di aprile. Sebbene le parti MODEM e CSC non siano cambiate rispetto alla release precedente, il pacchetto, dal peso ...

Samsung Galaxy S9 Active potrebbe avere una batteria da 4.000 mAh : A quanto pare Samsung è davvero al lavoro su una variante Active del suo flagship Galaxy S9 è, stando alle specifiche trapelate, potrebbe averlo dotato di una batteria da ben 4.000 mAh. Il foglio riporta anche il resto delle presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy S9 Active, che coincidono con quelle della variante Snapdragon di Galaxy S9. L'articolo Samsung Galaxy S9 Active potrebbe avere una batteria da 4.000 mAh proviene da ...

Dal 25 aprile il Samsung Galaxy S8 brand 3 Italia con l’aggiornamento XXU1CRC7 : Un 25 aprile speciale quello del Samsung Galaxy S8 brandizzato 3 Italia: per questo specifico modello si aprono, infatti, le porte dell'aggiornamento G950FXXU1CRC7, con patch di marzo, e date build risalente al 15 dello stesso mese. I bugfix relativi alla sicurezza sono circa dodici di numeri, alcune di alto ed altre di medio rischio. Ce ne sono poi anche cinque dedicati in esclusiva ai prodotti Samsung Galaxy, un aspetto molto importante, che ...

Samsung indaga sui problemi di ricezione e chiamata dei Samsung Galaxy S9 : Guai legali per Samsung, che in Israele di vede intentare una causa per i problemi di ricezione che sembrano affliggere Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus. L'articolo Samsung indaga sui problemi di ricezione e chiamata dei Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung alla riscossa : tre Galaxy S9 in vetta alla classifica AnTuTu di marzo 2018 : Nella classifica di AnTuTu del mese di marzo dedicata agli smartphone più performanti irrompono Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus che sbaragliano la concorrenza. L'articolo Samsung alla riscossa: tre Galaxy S9 in vetta alla classifica AnTuTu di marzo 2018 proviene da TuttoAndroid.

Primi verdetti sulla batteria per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento di aprile : Da alcuni giorni a questa parte, più in generale nel corso del mese di aprile, si è parlato a più riprese del Samsung Galaxy S8 e degli inaspettati problemi emersi a proposito della durata della batteria. A partire dalla patch di marzo, infatti, il popolare smartphone Android sembra risentire non poco di limitazioni in termini di autonomia, al punto che tutti hanno sperato in un passo in avanti con il nuovo firmware in distribuzione in questi ...

I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus si mostrano in tante nuove immagini : I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus sono i protagonisti di una nuova apparizione in Rete grazie a numerose immagini rendering. Guardiamole insieme L'articolo I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus si mostrano in tante nuove immagini proviene da TuttoAndroid.