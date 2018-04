C'è un legame tra l'aborto e il rischio di Cancro al seno? : Nota come ipotesi dell'ABC è tra le idee più forti sostenute contro l'aborto. Ma su cui diverse istituzioni si sono espresse da tempo, negando il legame

C’è un legame tra l’aborto e il rischio di Cancro al seno? : Il manifesto affisso da Provita nelle settimane scorse a Roma e le polemiche che ha scaturito dimostrano quanto, a 40 anni dall’approvazione della legge 194/1978, sia ancora vivo il dibattito intorno al tema dell’aborto. Dibattito al quale partecipano non solo le visioni e le considerazioni di tipo più propriamente morale, ma anche questioni di aspetto più scientifico e quindi, almeno in teoria, meno soggettive, a rischio di essere ...

Tumori : l’esposizione notturna alla luce blu collegata a rischi maggiori di Cancro al seno e alla prostata : Uno studio, condotto da un team internazionale guidato dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), riporta un collegamento tra l’esposizione notturna alla luce blu e un rischio maggiore di sviluppare Tumori al seno o alla prostata. La luce blu è un intervallo dello spettro della luce visibile emesso dalla maggior parte dei LED bianchi e dagli schermi di molti tablet e cellulari. Manolis Kogevinas, ricercatore dell’ISGlobal e ...

Red Canzian e il Cancro/ Video Facebook : le parole dell'amico Roby Facchinetti : Red Canzian annuncia di avere il cancro con un Video su Facebook e in questo 25 aprile sorprende i fans postando un filmato delle prove per il suo tour, in partenza il 2 maggio.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:01:00 GMT)

Red Canzian ha il Cancro/ Video Facebook : ritorno alla musica - un 25 aprile di prove : Red Canzian annuncia di avere il cancro con un Video su Facebook e in questo 25 aprile sorprende i fans postando un filmato delle prove per il suo tour, in partenza il 2 maggio.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:38:00 GMT)

RED CANZIAN HA IL Cancro/ Video Facebook : “Ora sto bene - sono affamato di vita" : Red CANZIAN ha il CANCRO, Video Facebook, “Operato di tumore pochi giorni fa, ecco il mio piccolo segreto”. L’ex bassista dei Pooh svela di essere finito sotto i ferri per un nodulo sospetto(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Red Canzian operato di Cancro : il duro racconto sui social (VIDEO) : Red Canzian confessa sui social di avere avuto il cancro Red Canzian ha confessato sui social di essere stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico di recente. Il motivo? Durante una Tac di controllo i medici hanno visto una macchia sospetta al polmone sinistro e questa ha portato alla rimozione di un nodulo. Il cantante ha fatto sapere che l’intervento è andato bene e che è pronto a tornare in campo in vista del tour ...

Grignasco corre contro il Cancro - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Grignasco corre contro il ...

Red Canzian ha il Cancro/ Video Facebook - “Operato di tumore pochi giorni fa - ecco il mio piccolo segreto” : Red Canzian ha il cancro, Video Facebook, “Operato di tumore pochi giorni fa, ecco il mio piccolo segreto”. L’ex bassista dei Pooh svela di essere finito sotto i ferri per un nodulo sospetto(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:06:00 GMT)

Ha un Cancro al cervello. Laurea da brividi in ospedale. La storia di Olga commuove l’Italia intera e le sue parole sono un insegnamento per tutti. Ecco come ha realizzato il suo sogno : Olga D’Eramo, 50 anni, di Ovada, si è sentita male ed è stata ricoverata. La data della discussione era già stata decisa, ma lei non poteva raggiungere l’Università: è stata la commissione ad andare in ospedale e permetterle di realizzare il suo sogno. Ha conseguito la Laurea in Discipline psicosociali. Lo ha fatto a 50 anni, dopo un diploma di Dirigente di comunità e un posto da docente all’istituto Cnos di Alessandria. Ma l’aula magna ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 24 aprile 2018 : Gemelli momento particolare - Cancro innamorato : Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 24 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Leone attenzione ai soldi, Acquario in grande forma. Quali saranno i segni più fortunati in amore?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:22:00 GMT)

“Bye - bye Cancro”. Guarisce e diventa Barbie. Un brutto male l’aveva fatta andare in depressione - si riprende ma quello che fa dopo è stupefacente : “Oggi sono la bambola dei miei sogni” : Una bruttissima malattia, un cancro pericolosissimo stava mettendo fine alla sua vita. Katie Rose ha 34 anni e vive a Los Angeles (Stati Uniti), quando le hanno comunicato la terribile diagnosi è finita in un tunnel di depressione, le sembrava che non ce l’avrebbe mai potuta a fare a sconfiggere il brutto male, ma alla fine ha avuto la meglio. Da quando si è rimessa però la sua vita è completamente cambiata, in modo decisamente ...

ONCOLOGIA "COMBATTO IL Cancro CON OGNI MEZZO"/ La differenza nei trial tra fase I - II e III : Medicina, ONCOLOGIA: ecco perché i malati di tumore decidono di affrontare le sperimentazioni per la loro patologia. La ricerca condotta dal Dottor Benjamin Verrett.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:02:00 GMT)

“Non ho più il Cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...