Anticipazione Il Segreto | Candela nei guai | arriva l’ex suocera Venancia

Anticipazione Il Segreto : Hernando - Camila e Beatriz lasciano Puente Viejo : Il Segreto anticipazioni: Hernando, Camila e Beatriz perdono il Los Manantiales e lasciano la soap Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Hernando, Camila e Beatriz lasciano Puente Viejo. Ebbene la famiglia Dos Casas sceglie di abbandonare il piccolo paesino spagnolo per ricominciare una nuova vita. Ciò accade proprio a causa di Aquilino. Quest’ultimo riesce […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Hernando, Camila e Beatriz ...

Anticipazione Il Segreto : arriva lo scontro fisico tra Hernando e Aquilino : Il Segreto anticipazioni: scontro fisico tra Hernando e Aquilino Duro scontro fisico tra Hernando e Aquilino nelle prossime puntate de Il Segreto. L’accesa prende inizio dopo il tentato abuso del Benegas nei confronti di Beatriz. Quest’ultima decide di chiudere la sua relazione segreta con l’imprenditore, dopo aver rivelato a suo padre e a Camila di […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: arriva lo scontro fisico tra ...

Il Segreto anticipazioni: Marcela va via e lascia Matias con una lettera Le prossime puntate de Il Segreto regalano ai telespettatori della telenovela grandi sorprese e colpi di scena inaspettati. Proprio ora che Matias inizia ad essere felice al fianco di Marcela, le cose tornano a mettersi molto male. Beatriz è disperata e delusa per […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Marcela lascia Matias e scappa

Il Segreto anticipazioni: Ulpiano vuole uccidere Carmelo, il figlio di Adela su tutte le furie Nel corso delle prossime settimane le cose a Puente Viejo prendono una spiacevole piega. Carmelo viene nominato il nuovo sindaco del paese e subito dopo organizza il matrimonio con la sua amata Adela. Prima del giorno delle nozze, la coppia […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: il figlio di Adela vuole sparare a Carmelo

Il Segreto anticipazioni: Fe lascia Puente Viejo per un nuovo lavoro Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che nelle prossime puntate Fe lascia Puente Viejo. Ebbene la nostra amata domestica dai capelli rossi sceglie di abbandonare la casa della Montenegro. La giovane donna non dà il suo addio a Mauricio, il quale impazzisce. Scendendo nel […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Fe lascia Puente Viejo, Mauricio diventa spietato

Il Segreto anticipazioni: la figlia di Julieta muore per colpa di Francisca A Puente Viejo non si deve mai abbassare la guardia, soprattutto se sei nemico di Francisca Montenegro. A Il Segreto sta per arrivare una nuova e sconvolgente tragedia. Julieta si è stabilita in paese con sua nonna e sua figlia Ana. La donna […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: tragedia a Puente Viejo, colpa di Francisca

Il Segreto Anticipazioni: Aquilino nasconde qualcosa, Hernando Dos Casas va via Da alcune settimane a Il Segreto ha fatto il suo arrivo Aquilino. L'uomo pare abbia preso a cuore la situazione economica de Los Menantiales. La new-entry sta infatti facendo di tutto per poter aiutare Hernando e la sua famiglia. In ogni caso, a Puente […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Aquilino rovina Hernando, Dos Casas va via

Il Segreto anticipazioni: Marcela scompare ed è in gravissime condizioni Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Marcela rischia di perdere il bambino che porta in grembo. Questo accade a causa dell'incidente avvenuto durante la sua ricerca di Matias. La giovane resta intrappolata sotto un albero. Il Castaneda, come tutti gli abitanti di Puente Viejo, […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Marcela rischia di perdere il bambino