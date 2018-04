Sta per uscire un videogioco che si ispira ai film di Miyazaki

Roma - pagano il tassiSta - poi lo aggrediscono per rapinarlo/ Fermati quattro minorenni nella capitale : Roma, pagano il tassista, poi lo aggrediscono per rapinarlo: Fermati quattro minorenni nella capitale in zona Marconi precisamente all'altezza di viale Grimaldi nella giornata di oggi.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:03:00 GMT)

Roma - riaperta Stazione Metro A e B a Termini/ Ultime notizie : i convogli transitavano durante il guasto : Roma, stazione Metro A e B a Termini riaperta dopo un'ora: allarme dopo puzza di bruciato. Ultime notizie: guasto elettrico possibile causa del problema. La situazione torna alla normalità(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 21:34:00 GMT)

Liverpool - Stagione finita per Chamberlain : salta i Mondiali : Jurgen Klopp dovrà rinunciare ad Oxlade-Chamberlain, stagione finita per lui. Uscito dopo appena 18' durante la semifinale con la Roma, il centrocampista inglese ha riportato una lesione ai legamenti ...

Giornata mondiale contro la malaria / Un bambino ogni 2 minuti nel mondo muore per queSta patologia : Giornata mondiale contro la malaria, un bambino ogni due minuti nel mondo perde la vita per questa patologia. Nonostante questo dal 2000 a oggi un netto miglioramento in questo senso.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 21:10:00 GMT)

I migliori bot InStagram per aumentare like e follower : Esistono tanti modi per aumentare i follower Instagram ma sicuramente se siete finiti in questo articolo è perché volete approfondire l’argomento legato ai bot Instagram. Questi servizi vengono spesso utilizzati da chi vuole guadagnare velocemente seguaci oppure aumentare i like alle proprie immagini. Il punto debole dei bot Instagram è che spesso finiscono per farvi seguire da account falsi, non portando reali benefici al vostro ...

Storie dalla Resistenza : Jole Mancini - la Staffetta prigioniera a Via Tasso per amore : ROMA - 'Ernesto è a Regina Coeli'. Cinque parole, sempre le stesse, che Jole Mancini ripetè per giorni ai nazisti che la interrogavano per sapere dove fosse finito il marito partigiano, Ernesto ...

Comcast formalizza l’offerta per Sky ma Fox «reSta impegnata» : Comcast, il più grande operatore televisivo via cavo degli Stati Uniti, ha formalizzato la sua offerta da 22 miliardi di sterline per Sky, lanciando il guanto di sfida alla Fox per la...

Scuola - richieSta documentazione pensionandi 2018/ Inps - a Milano tempi ristretti per verifica requisiti : Scuola, richiesta documentazione pensionandi 2018: negli istituti scolastici di Milano e provincia l'Inps richiede tempi troppo brevi per la verifica dei requisiti.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:17:00 GMT)

Che vittorie per Cecchinato e Sonego - quarti conquiStati : finisce ko Berrettini : Che vittorie per Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego! Il primo batte per 6-3, 6-1 il bosniaco Damir Dzumhur, numero 32 del mondo e 2 del tabellone. L'ultima volta che il tennista siciliano si era spinto così avanti in un torneo 250 era l'aprile del 2016, a Bucarest, dove fu poi sconfitto dall'argentino Delbonis. Il ...

GIUDICE "ALFIE EVANS Sta MORENDO" : PADRE "NON VERO"/ Causa per omicidio contro medici : "torture e privazioni" : Alfie EVANS, GIUDICE, 'bimbo sta morendo'. PADRE, 'non è vero' e accusa i medici di omicidio. Udienza Alta Corte in corso, l'Italia attende.

Record di presenze per la FeSta di Primavera di Contrada Capodarco : Spazio anche ai giochi storici per adulti e bambini e agli spettacoli. Un successo che premia il lavoro della Contrada guidata dal nuovo priore Massimo Benedetti che verrà investito ufficialmente il ...

Pensioni di anzianità/ Per l'economiSta Ronchi “una sciagura” - ma c'è un altro problema... : Le Pensioni di anzianità sono una sciagura per l'economisa Sandro GRonchi. La pensione anticipata può essere comunque a portata di mano con l'Ape social(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:22:00 GMT)

Migliori App per aumentare i follower InStagram velocemente : Hai pochissimi follower su Instagram e non sai come fare per aumentarli? Nessuno ti mette i Mi Piace o inizia a seguirti nonostante tutte le foto che condividi? Allora sei capitato nella guida giusta! Oltre ad alcuni consigli generici che puoi applicare da subito per incrementare i follower su Instagram puoi utilizzare anche delle app […] Migliori App per aumentare i follower Instagram velocemente

Il papà di Internet ha una richieSta per Facebook : Se l'obiettivo è dare a tutti il potere di far parte di una comunità, Facebook dovrebbe consentire un reale controllo sui contenuti che gli utenti visualizzano: questo è quanto chiede la Web Foundation - organizzazione creata dal padre del web, Sir Tim Berners-Lee - che ha acceso una luce sulle crepe dell’algoritmo di Mark Zuckerberg, messo sotto esame durante il periodo della campagna elettorale per le elezioni ...