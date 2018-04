Sabrina Ferilli conduttrice | su Rai 3 racconta il tema del transessualismo

Sabrina Ferilli - "STORIE DI GENERE"/ Otto puntate su Rai3 tra lacrime - bisogni e cambio di sesso : SABRINA FERILLI, da giovedì 26 aprile, in seconda serata, conduce "Storie di genere": un docu reality sulle persone che hanno cambiato sesso e affrontato un lungo percorso.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Sabrina Ferilli e le Storie del genere : ANSA, - ROMA, 24 APR - Il disagio di un corpo che non senti tuo, di un ruolo sociale che non ti appartiene e poi le difficoltà, il rifiuto, il dolore, la gioia e la determinazione che una scelta come ...

Storie del genere - Sabrina Ferilli racconta su Rai3 il cambio di sesso : Sabrina Ferilli è alla guida di Storie del genere, il nuovo programma di Rai3 in onda da giovedì 26 aprile alle 23 per otto puntate. Il disagio di un corpo che non senti tuo, di un ruolo sociale che non ti appartiene e poi le difficoltà, il rifiuto, il dolore, la gioia e la determinazione che una scelta come quella di cambiare sesso comporta. Ma soprattutto “persone umane” che cercano la verità più intima, al di là del genere che li ...

Sabrina FERILLI/ "In passato non volevo figli per la carriera - ma oggi me ne pento..." (Saturday Night Live) : SABRINA FERILLI sarà ospite della puntata di questa sera del Saturday Night Live, condotto da Claudio Bisio. La sua vita tra grandi successi e qualche rimpianto.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:13:00 GMT)

Saturday Night Live/ Anticipazioni seconda puntata : Sabrina Ferilli e Fabri Fibra tra gli ospiti (14 aprile) : Saturday Night Live, Anticipazioni seconda puntata del 14 aprile: Claudio Bisio insieme a tanti ospiti, da Sabrina Ferilli a Fabri Fibra, Elio e le storie tese e Rocco Siffredi.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 09:58:00 GMT)

Saturday Night Live : Sabrina Ferilli ospite delle seconda puntata - Anticipazioni : 'Live from Milano, it's Saturday Night!' E' Sabrina Ferilli a pronunciare la frase di rito che apre la seconda puntata di SNL, in onda domani, sabato 14 aprile alle 21.00 su TV8 , tasto 8 del ...

Sabrina Ferilli relax in spa con Flavio Cattaneo : "Miss bikini a 53 anni" : SIENA ? Un weekend di relax per la coppia formata da Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo. Sabrina Ferilli senza trucco al ristorante, il selfie conquista tutti La coppia, insieme da...

Sabrina Ferilli in bikini curve da capogiro : Vacanza relax per Sabrina Ferilli in una spa del Senese insieme a Flavio Cattaneo con cui è sposata dal 2011. L’attrice a 53 anni mostra un fisico strepitoso come mostrano le immagini del settimanale “Chi”. Alle terme in Toscana la coppia si rigenera tra bagni, coccole e grande complicità. Sposati da sette anni, ma insieme dal 2005, Sabrina e Flavio, nonostante le amicizie importanti, non amano la vita mondana e per rilassarsi si rifugiano ...

“Assurda”. Sabrina Ferilli in bikini a 53 anni. Beccata alle terme col marito - l’attrice non si risparmia. Guardare per credere : le foto sono da sturbo : Sabrina Ferilli è pronta a tornare in tv. Dal 19 aprile prossimo, in seconda serata su Rai3, debutta il nuovo programma “Storie del genere” condotto dall’attrice romana e diretto da Giampaolo Marconato. La trasmissione affronterà il tema della transessualità, raccontando le storie quotidiane di persone che hanno cambiato sesso. Sette, in totale, le puntate in cui la Ferilli condividerà con il pubblico queste realtà, ...

Sabrina Ferilli racconta Storie del genere su Rai 3 : Sabrina Ferilli torna in televisione per condurre “Storie del genere”, un nuovo docu-reality trasmesso in seconda serata su Rai 3 Una nuova avventura televisiva per Sabrina Ferilli che questa volta sarà al timone di “Storie del genere“, un docu-reality di attualità trasmesso sulla terza rete di Stato. Storie del genere, quando inizia? Debutta da giovedì 19 aprile 2018 in seconda serata su Rai 3 “Storie del ...

Sabrina Ferilli debutta su Rai3 al timone di Storie del genere : Sabrina Ferilli conduce Storie del genere in seconda serata su Rai3 Si chiama Storie del genere il nuovo programma di Rai3, in onda da giovedì 19 aprile in seconda serata. Sabrina Ferilli sarà al timone della nuova trasmissione, nella quale verranno raccontate dieci Storie di persone transessuali e le loro difficoltà riscontrate nel loro duro percorso verso la rinascita. Un viaggio tra Storie quotidiane di vita, ognuna diverse tra loro. È già ...

Rai 3 - Sabrina Ferilli condurrà Storie del Genere dal 19 aprile (promo) : Sabrina Ferilli torna a fare la conduttrice televisiva. Dopo le esperienze di Contratto su Agon Channel e di House Party su Canale 5, l'attrice romana approda nella seconda serata di Rai 3 con Storie del Genere. Si tratta di un nuovo docu-reality nel quale verranno raccontate dieci Storie di persone transessuali, uomini o donne nate nel corpo sbagliato, e le difficoltà del loro percorso verso la rinascita. Sarà insomma un viaggio alla ...

FOREVER YOUNG/ Su Canale 5 il film con Fabrizio Bentivoglio e Sabrina Ferilli (oggi - 29 marzo 2018) : FOREVER YOUNG, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli e Teo Teocoli, alla regia Fausto Brizzi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:29:00 GMT)

LA GRANDE BELLEZZA/ Su Iris il film con Toni Servillo e Sabrina Ferilli (oggi - 12 marzo 2018) : La GRANDE BELLEZZA, il film in onda su Iris oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Toni Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli, alla regia Paolo Sorrentino. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:58:00 GMT)