Roma | scoperta raffineria cocaina in box auto

Roma - il corpo di una donna trovato carbonizzato in un parco. La scoperta fatta da un runner : “Bruciava ancora” : Il corpo di una donna completamente carbonizzato è stato trovato stamattina intorno alle 7.30 nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma. A dare l’allarme un uomo che faceva jogging e ha visto che il corpo ancora bruciava tra le fiamme. Sul posto la polizia che vicenda indaga sulla vicenda. L'articolo Roma, il corpo di una donna trovato carbonizzato in un parco. La scoperta fatta da un runner: “Bruciava ancora” proviene da Il ...

Roma : scoperta fabbrica recupero rame nel cuore di Parco del Pineto : Roma: 3 persone denunciate per ricettazione Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno effettuato un’intensa attività di controllo. Il lavoro ha portato i militari ha scoprire una vera fabbrica per il recupero del rame. Il tutto al centro di una delle aree verdi più importanti di Roma. Ovvero il Parco del Pineto. L’azione dei Carabinieri ha portato alla denuncia di tre persone per ricettazione. Tutto è ...

Roma : Scoperta una serra di marijuana in casa : Roma – Ventole di aspirazione, flaconi di proteine e fertilizzanti, ventilatori, un timer ed un generatore di corrente elettrica, tre piante di marijuana e un barattolo con la stessa sostanza già essiccata. Un Romano di 19 anni aveva organizzato così, in una dependance esterna alla sua abitazione, la attività finalizzata alla produzione e al successivo spaccio della sostanza stupefacente. A scoprirlo gli agenti della Polizia di Stato del ...

Turismo - dal Grano Antico al Museo Sensoriale : alla scoperta di ‘The Roman Venice’ : Un protocollo di intesa con il Polo Museale del Veneto per una fruizione esperienziale del Museo di Altino e di altri siti archeologici del Veneto Orientale, un weekend esclusivo con tante cose da fare tra una terra dal passato glorioso (Quarto d’Altino) e una laguna ricca di storia e misteri come la Laguna Nord di Venezia. Sono questi i primi passi di ”The Roman Venice”, la rete di imprese che si propone di valorizzare in ...

Turismo : dal grano antico al museo sensoriale - alla scoperta di 'The Roman Venice' - 3 - : ...la laguna nord e dei primi prodotti nasce nell'ambito di un percorso formativo FSE di quasi due anni coordinato da Confcommercio di San Donà e CISET ? Centro Internazionale di Studi sull'Economia ...

Turismo : dal grano antico al museo sensoriale - alla scoperta di 'The Roman Venice' (4) : (AdnKronos) - La Rete costruirà infatti prodotti turistici nuovi e differenziati rispetto alla concorrenza, in modo da proporre esperienze vere che il territorio e la gente che vi opera sanno offrire e che la Rete è in grado di costruire per un turista che sa apprezzare la qualità, gli itinerari “ta

Turismo : dal grano antico al museo sensoriale - alla scoperta di 'The Roman Venice' (3) : (AdnKronos) - “Siamo decisi ad approfittare di questi anni buoni del Turismo per il nostro Paese – aggiunge Renzo Longo di The Roman Venice – per farci trovare pronti alle sfide che il mercato mondiale ci proporrà una volta risolti, come ci auguriamo tutti, i problemi di insicurezza sullo scacchiere

Turismo : dal grano antico al museo sensoriale - alla scoperta di 'The Roman Venice' (2) : (AdnKronos) - Le 12 imprese della Rete si sono messe insieme con lo scopo di valorizzare i territori prossimi alla realtà archeologica di Altino, inclusi i tratti relativi dei percorsi turistici lungo le vie Romane (Annia, Claudia Augusta e Postumia) e della laguna di Venezia, quale sistema integrat

Turismo : dal grano antico al museo sensoriale - alla scoperta di 'The Roman Venice' : Venezia, 15 apr. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa con il Polo Museale del Veneto per una fruizione esperienziale del museo di Altino e di altri siti archeologici del Veneto Orientale, un weekend esclusivo con tante cose da fare tra una terra dal passato glorioso (Quarto d’Altino) e una laguna r

Roma capitale della pizza per un weekend alla scoperta dei segreti del "Made in Italy" più amato del mondo : Napoletana, fritta, al taglio. La pizza per tutti i gusti va in scena a Roma. Dopo il successo della prima edizione, torna da oggi a domenica 8 aprile, al Guido Reni District (in via Guido Reni 7) "La città della pizza", il format ideato da Vinòforum, uno dei più importanti marchi italiani dedicati all'enogastronomia, che per tre giorni fa di Roma la capitale mondiale della pizza.Sono oltre 50 i maestri pizzaioli chiamati in ...

Scoperta rete italiana dell’attentatore di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina Le intercettazioni : «Tagliare testa e genitali» : Si erano radicalizzate in Italia le 5 persone riconducibili ad Amri. I reati contestati: addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale. L’allarme del ministro Minniti: «Roma è nel mirino»

Scoperta rete italiana dell’attentatore di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina Video Algerino contro chiesa a Pompei : fermato : Si erano radicalizzate in Italia le 5 persone riconducibili ad Amri. I reati contestati: addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale. L’allarme del ministro Minniti: «Roma è nel mirino»

Scoperta rete italiana dell’attentatore di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina Video : Si erano radicalizzate in Italia le 5 persone riconducibili all’attentatore di Berlino. I reati contestati: addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale. L’allarme del ministro Minniti: «Roma è nel mirino»

Roma - scoperta nuova voragine sotto l'asfalto : strada chiusa : I vigili del fuoco hanno individuato una nuova voragine a Roma, questa volta prima che l'asfalto soprastante cedesse. La fenditura sotterranea è stata scoperta in via Rodriguez Pereira alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a febbraio un tratto di strada adiacente a un cantiere crollò inghiottendo alcune auto in sosta. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico dalla polizia locale.