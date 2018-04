Ritrovate le gemelline scomparse in Friuli - stanno bene - : Erano in compagnia del loro pitbull lungo un sentiero che porta al comune montano di Montenars, si erano perse nel bosco e hanno camminato a lungo a piedi sbagliando più volte la strada per cercare di ...

