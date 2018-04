Preso il killer più "Wanted" degli Usa

: Preso dopo 40 anni serial killer della California:è un ex poliziotto #coldcase - MediasetTgcom24 : Preso dopo 40 anni serial killer della California:è un ex poliziotto #coldcase - pippi36423094 : RT @msn_italia: Preso dopo 40 anni il serial killer della California: è un ex poliziotto - PaolaBonfadelli : RT @msn_italia: Preso dopo 40 anni il serial killer della California: è un ex poliziotto -

Arrestato a 72 anni, dopo 40 anni di caccia all'assassino. Così è finita la ricerca del "mostro della California", accusato di 12 omicidi, 45 stupri e 120rapine. Lo conferma l'esame del Dna. Polizia ed Fbi hanno catturato l'uomo soprannominato 'Golden State', un ex agente di origini italiane:Joseph James DeAngelo che ha scatenato il terrore in California negli Anni 70 e 80. Corrispondeva da subito alla descrizione del super "". Finito in manette nella contea di Sacramento, rischia la pena di morte.(Di mercoledì 25 aprile 2018)