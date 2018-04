Milano | in migliaia al corteo del 25 Aprile Fischi e insulti alla Brigata Ebraica

Milano Marathon - migliaia di persone in gara. Transenne e deviazioni : disagi per il traffico : Un fiume di persone. Fischio d'inizio alle 9 per la XVIII edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon che ha richiamato a Milano top runner provenienti da ogni parte del mondo e amanti della corsa. Partenza e arrivo in corso Venezia. Il percorso cittadino di 42 km attraversa i luoghi più suggestivi della città. Un tracciato «scorrevole», con meno curve e più rapido ...