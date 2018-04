Mercati ancora appesi ai Treasury Europa in rosso | a Milano scatta St

J.P.Morgan - contesto ancora positivo per i Mercati azionari : Peraltro a sostenere un'economia statunitense già in salute è arrivata la riforma fiscale dell'amministrazione Trump . "La revisione al rialzo delle stime di crescita per gli Usa è legata proprio a ...

Mercati europei ancora in stand-by : Teleborsa, - Continua a sostare sui livelli di parità Piazza Affari che si allinea alla debolezza delle principali Borse Europee . In Italia i riflettori rimangono puntati sulla politica in vista ...

Giorgio Napolitano - parla l'economista : se ci fosse ancora lui al Quirinale i Mercati sarebbero in tempesta : Motivo? Secondo l'economista Giulio Sapelli , il merito è tutto di Sergio Mattarella : 'Il mondo internazionale, sia economico che politico, ha enorme stima di questo personaggio. Uomo ideale per ...

La politica spaventa i Mercati - nuovamente e ancora : Restano deboli dalla politica, la lira TURK record minimo, BRAS, URSS minimo16 mesi. Cede lo YEN, e cede il CHF/cross. Deboli COMMODITY, da dati economici sotto tono, segnali di rallentamento ...