Mattarella al Sacrario Brigata Maiella

E'durata una quindicina di minuti la visita aldelladel Presidente della Repubblica,Sergio,a Taranta Peligna (Chieti) in occasione del 25 aprile.ha deposto una corona. Ad accoglierlo tantissime persone e studenti che hanno intonato l'Inno d'Italia e Bella Ciao.era accompagnato,in questa sua prima tappa della visita in Abruzzo, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,Claudio Graziano. Secondo appuntamento sarà a Casoli,imbandierata a festa per l'occasione.(Di mercoledì 25 aprile 2018)