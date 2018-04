Inter | due strade per il riscatto di Rafinha Tra un mese Ausilio

WhatsApp/ Due Interessanti novità entro aprile : arriva Google Chat a far paura! : WhatsApp, due interessanti novità entro il mese di aprile: ecco cosa cambierà nelle prossime settimane. Attenzione alla sfida che arriva da Google Chat pronto a entrare in concorrenza.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:23:00 GMT)

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : due podi per l’Italia! Giovanni Freni cede in finale - Simone Fidelbo domina i ripescaggi : Due podi e qualche passo falso per l’Italia nella seconda giornata del Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev, in programma a Ruse, in Bulgaria, fino a domenica 22 aprile con la partecipazione degli atleti under23. Nell’ultimo giorno dedicato alla Lotta greco-romana, Giovanni Freni ha ceduto in finale nella categoria -55 kg, portando a casa un comunque eccellente secondo posto dopo aver sconfitto in serie il bulgaro Jordan ...

Champions - Roma - Lazio e Inter : due poltrone per tre : Roma al terzo posto, Lazio quarta e l'Inter quinta, lontana un punto dalle due Romane. Cinque giornate alla fine del mini torneo a tre, 15 punti a disposizione per centrare i due posti rimanenti , ...

Asfaltature : al via gli Interventi per due milione di euro su 46 strade cittadine : Gli interventi potranno essere completati da marginali lavori in economia e dal rifacimento della segnaletica stradale. Le Asfaltature dei lavori, che per le caratteristiche delle strade, volumi di ...

Torino - Comune non riconosce figlio di due donne nato con la procreazione assistita. La mamma : “La sindaca ha scelto di non Intervenire - le è mancato il coraggio” : Chiara e Micaela hanno sono diventate madri da pochi giorno grazie alla procreazione medica assistita. Il 13 aprile è nato il loro figlio Niccolò Pietro che il 23 aprile rischia di diventare “apolide” perché la legge italiana non prevede il riconoscimento dei figli e delle figlie nate da coppie omogenitoriali. “Abbiamo presentato il problema al Comune quattro mesi fa – spiega Chiara Foglietta, che ricopre anche la carica di consigliere ...

Roma - Lazio e Inter : volata a tre per due posti in Champions : Tre squadre per due posti. Roma, Lazio e Inter , in ordine di classifica, allo sprint per due posti nella Champions della prossima stagione. Roma e Lazio 61 punti, Inter 60. Con i giallorossi di ...

Tra navi di crociera ed eventi - mancati - si naviga a vista. Due Interventi del Pd : il tutto per un'economia mordi e fuggi che chiederà lavoratori da assumere per poche ore e un giorno alla settimana. Una cultura turistica del mordi e fuggi che stimolerà solo esercizi pubblici come ...

WhatsApp : rivoluzione in arrivo - presto due Interessanti novità Video : #WhatsApp ritorna al centro delle notizie web per via di due nuovi rivoluzionari aggiornamenti che stanno per fare la loro comparsa all'interno della piattaforma di messaggistica. L'azienda che ha attirato a se più di un miliardo e mezzo di utenti non smette di programmare nuovi aggiornamenti per tutti i fedeli consumatori. In un periodo in cui la concorrenza per la piattaforma pare essere sempre più persistente, l'app dal pallino verde non si ...

Siria - due buone ragioni per Intervenire : ... del Regno Unito e della Francia hanno attaccato, per di più senza una formale dichiarazione di guerra, la Siria? Quei tre Paesi sono i «poliziotti del mondo»? Fanno valere le ragioni della forza o ...

Il doppio atlantismo. Due linee sull'Intervento in Siria : da una parte Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo in Europa. Due visioni opposte. Se Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti e appoggiando gli Stati Uniti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a ricucire è stato il segretario generale della Nato, ...

Il doppio atlantismo. Due linee sull'Intervento in Siria : da una parte Usa - Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo, cioè due visioni differenti dentro l'Alleanza. Se Washington, Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a tenere compatta l'Alleanza è stato ...

Calciomercato Inter - per Cristante è duello con la Juventus : La conferma dell'Interesse arriva direttamente dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi , che ha parlato così a 'RMC Sport': "Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore ...

SCUOLA/ Verifiche e Interrogazioni - come usarle bene a due mesi dalla fine : La SCUOLA va verso la sua conclusione. Due mesi pieni di Verifiche e interrogazioni, che spesso portano una carica esplosiva di ansia. Occorre cambiare impostazione. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Programmi, materie, compresenze, dirigente: 4 idee per cambiare, di E. ValcamonicaSCUOLA/ Tre condizioni per mettere in moto gli studenti, di R. Paggi

“Che vergogna - fermate tutto”. Rissa trash a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso costretta a Intervenire per separare le due belle e ‘indemoniate’ della trasmissione. Una situazione a dir poco imbarazzante : Pochi giorni al via della nuova edizione del Grande Fratello ma per Barbara D’Urso non ancora tempo di pensarci. Sì perché la signora di Canale 5, che punta a scalzare dal trono la benamata Maria De Filippi, ha il suo bel da fare nel gestire dei piccoli problemi interni che poi piccoli piccoli proprio non sono. Di che sei tratta? Roba da niente, giusto una litarella in diretta tv che ha fatto storcere il naso a tanti e messo in imbarazzo ...