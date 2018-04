Il Cross country di Faggiano esalta le doti di Grassi e Trisciuzzi

Equitazione - Completo : Italia seconda in Coppa delle Nazioni a Vairano dopo il Cross country - Ludovica Manzoli in testa ai Campionati Italiani. Brilla Simone Sordi : Italia seconda al termine del cross country nella Coppa delle Nazioni a Vairano, dove è in corso il concorso internazionale di Completo che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup 2018. Gli azzurri hanno completato quattro percorsi netti, di cui tre nel tempo, e hanno scavalcato la Svezia, seconda dopo la prova di dressage, ponendosi alle spalle dell’inarrivabile Francia, capace di concludere il cross country con appena 1,2 ...