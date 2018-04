huffingtonpost

: Vergogna ordinaria La Brigata ebraica contestata al corteo del 25 aprile a Milano @LaStampa - bpagliaro : Vergogna ordinaria La Brigata ebraica contestata al corteo del 25 aprile a Milano @LaStampa - HuffPostItalia : Contestata la Brigata ebraica nel 25 aprile milanese - s_margiotta : RT @manuela_repetti: Brigata ebraica contestata a Milano. Basta con la sola indignazione. Siano individuati i contestatori e denunciati. Co… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Come ogni anno diverse associazioni pro Palestina e frange della sinistra si sono date appuntamento il 25, a Milano, per contestare laal corteo per la Liberazione. "Un conto è la Liberazione, un altro Israele - afferma un attivista pro Palestina - Portare quelle bandiere significa aderire a un'ideologia sionista che vede l'illegale occupazione della Palestina come una ferita irrisolta. La storia pare non aver insegnato nulla". Dal corteo hanno risposto cantando 'Bella Ciao' ai manifestanti che li contestavano."Palestina libera, Palestina rossa" e "Israele stato assassino". Sono solo alcuni degli slogan che hanno segnato il 25. Le proteste sono partite da un gruppo di militanti dei movimenti filopalestinesi quando il corteo per le celebrazioni del 73esimo anniversario della Liberazione, partito da corso Venezia e diretto in Duomo, è ...