Champions | arrestati due tifosi della Roma a Liverpool

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri adaper l’andatasemifinale di, sono statiper tentato omicidio dopo il grave ferimento di un fan dei Reds, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio. Oltre ai due, sono stati fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive e altro. IlFc si dice “scioccato e inorridito” per l’aggressione. “I nostri pensieri, in primo luogo, sono per la vittima e la sua famiglia in questo momento molto traumatico: offriremo loro il nostro pieno supporto”, afferma la società in un comunicato aggiungendo che “il club è stato in collegamento con i servizi di emergenza da quando si è verificato l’incidente e continuerà a farlo”. L'articolodue...