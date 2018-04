Veneto : Bizzotto (Lega) - la questione lingua arriva al Parlamento Europeo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Con la prima interrogazione l’europarlamentare Bizzotto e l’Academia chiedono alla Commissione UE la possibilità di definire delle tutele “europee proprie”, a prescindere dalle iniziative dei singoli Stati Membri, per le lingue minoritarie parlate in più Paesi, com'è il c

Veneto : Bizzotto (Lega) - la questione lingua arriva al Parlamento Europeo : Vicenza, 24 apr. (AdnKronos) – Tutelare e valorizzare la lingua veneta in sede europea e riconoscere al Veneto lo status di lingua, come già fatto dall’Unesco, parlata ed in uso in ben 3 Paesi dell’Unione Europea (Italia, Croazia, Slovenia), affinché possa essere studiata nelle scuole di ogni ordine e grado, anche universitario.L’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto e l’Academia de Å?a Bona Creansa – ...