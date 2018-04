La Roma nella casa del Liverpool | l’impresa dei giallorossi a 6 | 95 su NetBet

Liverpool-Roma - sfida nella sfida. In ballo anche il ranking Uefa : Bayern-Real e Liverpool-Roma: sfide incrociate tra le quattro grandi nazioni d'Europa, Germania-Spagna e Inghilterra-Italia. Il probabile leitmotiv della prossima Champions formula "4X4", con 16 ...

Roma - rapina in 8 minuti : 50mila euro nella gioielleria di Talenti : Roma, , askanews, - Un 'colpo' del valore di circa 50mila euro, realizzato in 8 minuti e 36 secondi. rapina nella gioielleria Gambacurta, in via Franco Sacchetti, a Roma, zona Talenti. E' avvenuta ...

De Rossi e la carica dei veterani nella Roma all'assalto dei Reds : Capitan De Rossi è un campione del mondo e di gare di Champions ne ha giocate 55, segnando anche sette reti. Ora che Totti è passato dietro la scrivania, è l'unico superstite della Roma che dieci e ...

Roma - la discoteca Sapienza : musica - alcol e sballo nella festa a pagamento : Benvenuti al 'TeppaFest' ovvero al festival 'delle resistenze metropolitane', firmato e prodotto dai collettivi di quello che è uno degli atenei più antichi al mondo. Finanziato dal pubblico danzante,...

Rischio salmonella - Salame ritirato dal mercato/ Listeria nella spianata Romana : allarme anche sul mais : Rischio salmonella, Salame ritirato dal mercato: trovata Listeria monocytogenes nella spianata romana, questa può causare dei problemi davvero molto pericolosi per la salute.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Roma - ora serve un 13 per entrare nella Grande Europa : Alla Roma, dopo il successo sul Genoa, servono - al momento - altri 13 punti in cinque partite per avere la certezza aritmetica di giocare l'anno prossimo in Champions. Indipendentemente dai prossimi ...

Roma - CACCIA AL BIGLIETTO PER IL LIVERPOOL/ Sold out in tre ore : problemi nella vendita online : ROMA, CACCIA al BIGLIETTO per il LIVERPOOL: Sold out in tre ore la semifinale di Champions League. Si è conclusa poco dopo le 13:30 la vendita dei tagliandi per la sfida dell'Olimpico(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:17:00 GMT)

Un passato nella Roma e un presente da videogiocatore - IcePrinsipe : il fenomeno di Fifa che rappresenterà l'Italia ai Mondiali : Ma se gli scacchi, per esempio, sono uno sport non vedo perché non possa esserlo un videogame. Anche lì è questione di testa, poi vedi un pro di eSports che fa tanti di quei movimenti che manco te ne ...

LUCIA ORLANDO/ Chi è? la commessa Romana realizza il suo sogno e entra nella Casa (Grande Fratello 15) : Chi è LUCIA ORLANDO, giovane commessa di Roma, è una dei nuovi inquilini che entreranno nella Casa de Grande Fratello 15, questa sera in diretta su Canale 5. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:50:00 GMT)

Inter - Sabatini/ “L’addio è stato dolorosissimo - la Roma la sento mia e può entrare nella leggenda” : Inter, parla Sabatini: “L’addio è stato dolorosissimo, la Roma la sento mia e può entrare nella leggenda”. L’ex direttore dell’area tecnica Suning, rompe il silenzio e parla a Sky(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:49:00 GMT)