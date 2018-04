Crollo del palco della Pausini | 5 condanne per la morte dell' operaio La mamma della

Crollo del palco di Laura Pausini : un assolto e 5 condannati - : Nel marzo 2012 Matteo Armellini morì schiacciato nel Crollo della struttura su cui si sarebbe esibita la cantante. "Queste lotte vanno fatte per restituire la dignità a tutti i lavoratori", ha ...

Crollo delle palazzina - il ferito muore dopo 18 giorni di agonia : Non ce l'ha fatta: le ustioni sul suo corpo erano tropoo estese. dopo 18 giorni di agonia è morto all'ospedale Niguarda, Saverio Sidella, 45 anni, il sergente maggiore dell'esercito colpito in pieno ...

Isola dei famosi - Bianca Atzei : Crollo finale e testa a Max Biaggi. Proprio durante l’ultimo giorno in Honduras - la cantante non è riuscita a trattenersi e ha detto delle cose che lasceranno un segno profondissimo. Lacrime di commozione per lei e per i telespettatori : È febbre da finalissima, e i sondaggi in corso stanno animando il pubblico dell’Isola dei famosi per provare ad indovinare il vincitore. Intanto, però, oggi è andata in onda l’ultima puntata del day time. Per l’occasione, sono stati mostrati ai telespettatori gli ultimi momenti dei naufraghi in Honduras. Tra questi anche Bianca Atzei ha avuto modo di dire la sua prima della finale. La cantante, nello specifico, ha voluto dedicare ...

Mannarino e il Crollo dell'impero : l'intervista e il quiz per i biglietti : In piena crisi siriana, con i dylaniani padroni della guerra che si fregano le mani, Mannarino se ne va in giro per teatri con un concerto dal titolo inquietante, 'L'impero crollerà', che arriva a ...

Crollo a Montedoglio - battaglia di perizie. Per la Procura crepa sottovalutata. La difesa : 'Colpa della mancata manutenzione degli argini' : Perché avvenne il Crollo alla diga di Montedoglio? Il disastro poteva essere evitato? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali il processo che è entrato nel vivo oggi dovrà dare una risposta. E'...

Crollo a Montedoglio - processo entra nel vivo : testimonianze di carabinieri e membri della commissione d'inchiesta : Due persone a processo per il Crollo della diga di Montedoglio. Oggi inizia l'istruttoria del procedimento che vede sul banco degli imputati l'ex direttore dell'ente irriguo Umbro-Toscano Diego Zurli ...

Vendite : Confesercenti - continua Crollo delle piccole imprese - servono interventi : I consumi interni, va sottolineato, sono decisamente depressi e questo è un pessimo segnale per la ripresa economica del Paese, anche considerato lo scenario di incertezza politica in cui l'Italia si ...

AMICI 17 SERALE/ Ed. 2018 : il Crollo di Carmen - le assegnazioni della seconda puntata : AMICI 17 SERALE, ed. 2018: Carmen Ferreri, in crisi, si scaglia contro i comagni della squadra blu per la prova comparata con Emma. Le assegnazioni per la seconda puntata.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:54:00 GMT)

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal Crollo di un capannone in fiamme : Un pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio: il cedimento improvviso di parte del tetto dell'edificio si è rivelato fatale. Il Vigile del fuoco,...

