Mattarella ora incarica Fico | Verifichi un' intesa M5S-Pd

Governo - Mattarella conferisce il mandato esplorativo a Fico per un governo M5s-Pd - Fico : 'Subito al lavoro' : "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per ...

Mattarella - mandato esplorativo a Fico : 17.26 "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì". Lo annuncia il Segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, al termine del colloquio tra Mattarella e Fico.

Governo - mandato espolorativo : Mattarella incarica Fico. Ipotesi Pd-M5s : ROMA - Dopo un breve colloquio cominciato come da protocollo alle 17 al Quirinale, il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, l'incarico esplorativo. È il ...

Governo - Mattarella dà il mandato esplorativo a Fico : “Verificare una maggioranza tra M5s e Pd” : “Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il Governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì”. Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica al termine del colloquio tra Mattarella e Fico. L'articolo Governo, Mattarella dà ...

Mattarella CONVOCA FICO AL QUIRINALE/ Governo M5s-Pd? Salvini avverte : "La gente strappa scheda elettorale..." : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:03:00 GMT)

Governo - Fico da Mattarella per il mandato esplorativo : Il presidente della Camera riceverà un mandato esplorativo da parte del presidente della Repubblica per sbloccare lo stallo politico e cercare una maggioranza di Governo. Di Maio: «Saprà interpretare mandato al meglio»...

Mattarella chiama al Quirinale Fico - possibile nuovo andato esplorativo : Dopo il nulla di fatto dell'incarico alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati, Mattarella ora punta sulla terza carico dello Stato, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che ...

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S"Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Governo - Mattarella convoca il presidente della Camera Fico alle 17. Mandato esplorativo per trovare una maggioranza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. La decisione è arrivata dopo che il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e del Mandato esplorativo della presidente del Senato Maria ...

Mattarella e il nuovo incarico esplorativo a Fico Video : Il presidente #Mattarella è pronto a testare nuovamente i partiti [Video]. Ultima possibilita' per le forze politiche che verranno chiamate in causa dal presidente della Camera Roberto #Fico che, salvo sorprese, ricevera' l'incarico esplorativo dal capo dello Stato entro oggi. La pausa di due giorni si è conclusa e l'opzione principe rimane sempre quella della via istituzionale, perché ancora nessuno dei leader politici vuole assumersi il ...

Mattarella e il nuovo incarico esplorativo a Fico : Il presidente Mattarella è pronto a testare nuovamente i partiti. Ultima possibilità per le forze politiche che verranno chiamate in causa dal presidente della Camera Roberto Fico che, salvo sorprese, riceverà l'incarico esplorativo dal capo dello Stato entro oggi. La pausa di due giorni si è conclusa e l'opzione principe rimane sempre quella della "via istituzionale", perché ancora nessuno dei leader politici vuole assumersi il rischio di ...

Oggi la decsione di Mattarella - pronto il mandato esplorativo a Fico : E' il momento della seconda scelta del capo dello Stato per risolvere il complicato rebus del governo. Il leader della Lega Salvini chiede ancora qualche giorno -

Mattarella adesso ha fretta : si va verso il mandato esplorativo a Fico : Con un occhio al voto in Molise, i partiti aspettano le decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo due giorni di...