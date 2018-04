Mattarella convoca Fico alle 17Salvini | Governo in 7 giorni La Lega tende la

Mattarella convoca Roberto Fico al Quirinale : 23 aprile 2018 - Come anticipato venerdì scorso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo due giorni di silenzio, ha convocato per le 17.00 di oggi il Presidente della Camera, Roberto Fico, al Palazzo del Quirinale.Il comunicato ufficiale del Quirinale non fornisce ulteriori dettagli, ma sappiamo che il motivo della convocazione è l'affidamento a Fico, proprio come accaduto con Casellati, del mandato esplorativo che, al ...

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S"Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Fico convocato alle 17 da Mattarella : I pentastellati diffondono sul blog un accordo per governare l’Italia seguito da 10 punti-priorità. In Molise la vittoria spetta al forzista Donato Toma. E il leader leghista rilancia: «Partiamo»

