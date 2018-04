I medici staccano la spina al piccolo Alfie La Corte di Strasburgo rifiuta le richieste

huffingtonpost

(Di lunedì 23 aprile 2018) Laeuropea dei diritti umani hato il ricorso presentato dai genitori diEvans e la loro richiesta di misure per tenerlo in vita. L'inizio delle operazioni per il distacco dei macchinari che tengono in vita il, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, è stato fissato per le 13.00 orario inglese (le 14 in Italia). Un centinaio di persone si sono radunate davanti all'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool per protestare contro la decisione presa daie supportata dai giudici. I manifestanti, che sventolano insegne del cosiddetto 'Army', sostengono i genitori nella battaglia contro la decisione della magistratura britannica di autorizzare ia staccare la.I genitori, il 21enne Tom Evans e la 20enne Kate James, avevano esaurito il ricorso a ogni sede legale nel Regno Unito, tra cui in appello allasuprema, ...