Grande Fratello 15 puntata 23 aprile 2018 | anticipazioni e diretta

AIDA NIZAR/ Stasera nuova lite trash con Cristiano Malgioglio? ( Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:56:00 GMT)

Simona Izzo/ Soffre l’esuberanza di Malgioglio? Stasera deve tirar fuori gli artigli… ( Grande Fratello 2018) : Simona Izzo è opinionista in studio del Grande Fratello 15. Le foto dell'attrice sono appese nella casa di Cinecittà per "controllare" i concorrenti del reality.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:32:00 GMT)

Grande Fratello : "Facciamo il bis con ingressi e colpi di scena" : Figurarsi, lei non fa una piega. Ora che ha aggiunto Grande Fratello , Barbara d'Urso è in onda su Canale 5 sei giorni su sette eppure ha sempre lo stesso entusiasmo: 'Qualcuno mi chiede quale droga ...

Danilo Aquino/ Presunte frasi omofobe nel suo passato : sarà squalificato? ( Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino , concorrenti del Grande Fratello 2018, è stato il protagonista degli scontripiù accesi della settimana. I guai, però, per lui non sono finiti, tutto a causa di... (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Grande Fratello 15 - puntata 23 aprile 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 21.30 : Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti. La prima puntata è andata in onda martedì scorso, la seconda è in programma oggi, lunedì 23 aprile (ecco a cosa è dovuto lo spostamento in palinsesto). Appuntamento alle 21.30 circa, con liveblogging di TvBlog.Grande Fratello 15| puntata 23 aprile 2018 | ...