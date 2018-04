God of War Guida ai forzieri | Quali sono | cosa contengono e come aprirli

God of War Guida : Come salvare la partita manualmente : Come vi abbiamo accennato in God of War Guida: Quello che c’è da sapere, vi sono 2 modi per salvare i propri progressi nel nuovo capitolo della serie, scopriamo insieme quali sono e Come funzionano. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord God of War: Come salvare i progressi di gioco Il salvataggio dei progressi è sicuramente la prima grande preoccupazione ...

God of War Guida : Quello che c’è da sapere : Se avete acquistato God of War, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile. In attesa della nostra Recensione, vogliamo condividere con voi una serie di Guide, come accade di consueto con ogni titolo Tripla A. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord God of War: I nostri consigli Se provenite dai precedenti capitoli, depositateli nel dimenticatoio, perchè questo nuovo ...

God of War : la nuova patch incrementa le dimensioni del testo : God of War è un titolo che sta galvanizzando pubblico e critica, ma sembra che abbia un difetto apparentemente innocuo ma che potrebbe dare fastidio, letteralmente, ai vostri occhi.Come ci fa notare Kotaku infatti, il gioco presenta scritte testuali con un carattere piccolo, tanto piccolo da costringere numerosi giocatori ad alzarsi dal divano, pad alla mano, per avvicinarsi al display del loro televisore per riuscire a leggere.la nuova patch ...

God of War : ecco svariate tecniche avanzate di combattimento : God of War è appena stato pubblicato per PS4 ma ciò non toglie che gli sviluppatori continuino a pubblicare video per condividere alcuni trucchi e suggerimenti con i giocatori, e promuovere il gioco al tempo stesso.Come riporta Dualshockers, oggi è stato condiviso un interessante filmato in cui viene illustrato in dettaglio come combattere in modo avanzato, condividendo alcune strategie che i giocatori posso utilizzare durante il gioco.A ...

Sarà un lancio da record quello di God of War? - God of War - PS4 - : A motivare Piscatella sarebbe soprattutto l'eccellente accoglienza da parte della critica , per non parlare degli infiniti streaming su Twitch, , ma l'analista è anche molto curioso di capire quanto ...

Un video di God of War spiega le migliori strategie di combattimento : God of War è finalmente arrivato sui nostri scaffali. Tuttavia, ciò non impedisce agli sviluppatori del gioco, i ragazzi di SIE Santa Monica Studio, di continuare a pubblicare video per condividere alcuni suggerimenti con i giocatori e, ovviamente, promuovere il gioco. Nelle ultime ore è stata diffusa una clip che illustra in dettaglio alcune strategie di combattimento avanzate che i giocatori possono utilizzare durante l'avventura nei panni di ...

5 oggetti che qualunque fan di God of War vorrebbe possedere a tutti i costi - articolo : Il ritorno di Kratos nel nuovo God of War non è di certo passato inosservato, visto che stiamo parlando di un gioco con un metascore di 95/100 e a cui noi di Eurogamer abbiamo dato il voto pieno 10/10 nella nostra recensione. Siamo quindi sicuri che anche voi lettori vi siate accorti di questo peso da novanta appena sbarcato su PS4 e siamo convinti che gran parte di voi non veda l'ora di arricchire l'esperienza di gioco affiancando qualche ...

God Of War : aspettative molto alte da parte dell'analista NPD Mat Piscatella : Revocato l'embargo nella rete si è riversato un fiume di recensioni scalpitanti di far conoscere al mondo quanto il nuovo God Of War realizzato da Santa Monica sia un titolo a dir poco di pregio, riporta Segmentnext.Il titolo ha collezionato un punteggio di 94 su Metacritic, e le aspettative in merito si sprecano.In particolare l'analista NPD Mat Piscatella ha un punto di vista ben definito: egli ha dichiarato che il gioco è destinato a ...

Guida God of War per neofiti - le cose fondamentali da sapere : Dopo tanta attesa God of War è finalmente disponibile da ieri: l'opera di Santa Monica riporta sulla scena videoludica lo spartano più famoso del mondo dei videogiochi, e lo fa con un prodotto che ne rivede in maniera sostanziale il gameplay, andando ad adeguarsi a quelli che di fatto sono divenuti gli standard attuali per il genere di riferimento. Ovviamente alle modifiche adottate da God of War non possono non corrispondere adeguate ...

Guerrilla Games celebra il lancio di God of War con una bella immagine di Kratos - Atreus e Aloy : Oggi è il grande giorno di God of War e di Santa Monica Studio, il team di sviluppo che ha il grande merito di essere riuscito a confezionare un videogioco praticamente perfetto sotto ogni suo aspetto. Guerrilla Games ha voluto celebrare il lancio del gioco e fare i complimenti ai colleghi pubblicando una bellissima immagine crossover tra God of War e Horizon Zero Dawn, che mostra i tre protagonisti insieme intenti a tirare con ...

God of War - Playstation 4/ Arrivano i primi trucchi : ecco tutti i consigli per affrontare il gioco della SIE : God of War, Playstation 4: Arrivano i primi trucchi nel giorno dell'uscita del gioco. ecco tutti i consigli per gestire al meglio Kratos e vivere un'avventura indimenticabile.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:44:00 GMT)

God of War : attraverso un video Cory Barlog ringrazia i fan che hanno atteso a lungo il gioco : God of War è finalmente tra noi, l'esclusiva di Sony Santa Monica è ora disponibile per PS4 (e PS4 Pro) e, proprio nel giorno del lancio, il director Cory Barlog ha voluto ringraziare i fan che hanno atteso a lungo il titolo con un video messaggio.Il director è stato già protagonista di un filmato che mostrava tutta la sua commozione di fronte alle recensioni più che positive per God of War e ora, come segnala Dualshockers, arriva un nuovo video ...

8bit di God of War : Dopo il successo dei capitoli precedenti, l"annuncio di un nuovo God Of War (per PS4) è stato accolto con molto entusiasmo da parte dei giocatori, anche se temperato da un certo scetticismo, dovuto al fatto che si rischiava di rovinare tutto il lavoro precedentemente svolto catapultando il semidio spartano Kratos in un ambiente diverso dall"antica Grecia e trovando espedienti narrativi poco originali. Fortunatamente, i timori sono stati spazzati ...

God of War - recensione : Le fiamme della Furia di Sparta avvolgono i pugni di Kratos, scaldano la neve e dissolvono la coltre di nebbia rivelando un cielo azzurro punteggiato di corvi. Siamo di nuovo qui, al centro del Lago dei Nove con Atreus al nostro fianco, dopo aver messo sottosopra i regni degli dèi norreni, sconvolgendone la morfologia e annientandone gli abitanti. In lontananza echeggia il ruggito di un drago, mentre la prima neve dell'inverno cade delicatamente ...