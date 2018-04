George e Charlotte in clinica col padre

Royal baby 3. George e Charlotte vanno a conoscere il fratellino : A poche ore dalla nascita del terzo Royal baby , un maschietto, è già tempo di visite per il principino. Tra i primi a conoscerlo, i fratelli George , 5 anni il prossimo 22 luglio, e Charlotte , che tra pochi giorni, il 2 maggio, spegnerà tre candeline. Intorno alle 17 ora italiana, (le 16 a Londra, ndr), davanti all’ingresso della Lindo Wing è comparsa un’auto scura, arrivata per scortare William a Kensington Palace. Camicia azzurra, ...

William porta George e Charlotte a salutare il fratellino : "Torno tra un minuto", aveva detto William ai fotografi uscendo dal St. Mary's Hospital, dove qualche ora prima Kate Middleton aveva dato alla luce il suo terzogenito. Quando è tornato il principe non era però solo: teneva per mano gli altri due figli, George e Charlotte, giunti in ospedale per salutare il fratellino. I piccoli sorridono, salutano i fotografi e si avvicinano verso la porta visibilmente eccitati. Kate Middleton ha ...