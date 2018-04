Bimbi maltrattati all' asilo | la bidella Rosanna denuncia | licenziata

Bimbi maltrattati - misure cautelari : ANSA, - VARESE, 18 APR - Due educatrici di un asilo privato in provincia di Varese sono state sottoposte a misure cautelari emesse dal Tribunale Varesino, perché accusate di maltrattamento aggravato ...

Bimbi maltrattati - maestra a domiciliari : 11.44 Una maestra d'asilo di 45 anni è stata arrestata in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari,emessa dal gip di Monza, per maltrattamenti su minori. La donna è accusata di aver aggredito verbalmente e fisicamente bambini di età compresa tra i quattro e i sei anni, in una scuola materna di Varedo (Monza). A mettere in moto le indagini dei carabinieri di Desio,coordinate dalla Procura di Monza,le segnalazioni di alcuni ...

Bimbi maltrattati all'asilo - i frame dei video dei carabinieri : Botte, schiaffi in pieno volto o sulla nuca, urla, punizioni umilianti: tutto questo dovevano sopportare - stando ai video delle telecamere nascoste - i bambini tra i 6 mesi e i 5 anni, in tuttio una ...

Roma, uno dei bimbi maltrattati nell'asilo degli orrori: "Mi davano i pugni in testa"

Roma - parla uno dei Bimbi maltrattati nell'asilo degli orrori : 'Mi dava i pugni in testa' : In un asilo di Fiumicino , vicino Roma , una maestra è stata ripresa dalle telecamere delle forze dell'ordine mentre maltrattava dei bambini. La iena Veronica Ruggeri è andata dai genitori che hanno ...