Sport invernali | Flavio Roda confermato Presidente della Fisi Terzo mandato consecutivo

Veneto : asse commerciale con Cina rafforzato con Sport invernali (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Numeri che rappresentano una grande opportunità economica per le imprese del Veneto, pronte ad esaudire le richieste espresse da Li Yongping: la Cina, tramite Maylink, punta infatti all’educazione agli sport invernali dei propri cittadini che necessitano delle relative at

Veneto : asse commerciale con Cina rafforzato con Sport invernali : Venezia, 13 apr. (AdnKronos) - Intensificare i rapporti commerciali del Veneto con la Cina puntando sui settori della calzatura e dell’abbigliamento sportivo in vista delle Olimpiadi invernali 2022 che si svolgeranno a Pechino. Se ne è discusso stamattina nella sede di Unioncamere del Veneto a Margh

Giochi invernali Milano Torino : lo Sport non si fida dei Grillini : ... salvo poi arrendersi di fronte alla imperdonabile pochezza dell'impiantistica milanese, più vicina al terzo mondo dello sport che alle esigenze olimpiche. Così si è ripiegato sul più abbordabile ...

Milano - Regione : operazione Olimpiadi invernali. Fontana tiene le deleghe allo Sport : La delega allo Sport potrebbe restare nelle mani di Attilio Fontana. Per un motivo preciso: gestire il , possibile, dossier delle Olimpiadi invernali del 2026. Il neopresidente lombardo non ha mai ...

Il mondo degli Sport invernali in lutto per la scomparsa di Ezio Fiandino : La sua grande passione per questo bellissimo sport l'ha trasmessa ai due figli Alessandro , ex atleta, oggi allenatore del CS Esercito e del Comitato AOC, e Roberta , ex biatleta con tante presenze ...

Sport invernali - tutti gli eventi della settimana 19-25 marzo : programma - orari e tv : Sta per partire una delle ultime intense settimane per gli Sport Invernali, che si avviano alla conclusione. Ancora però tante le gare che ci attendono dal 19 al 25 marzo. Salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard, freestyle: ci sarà ancora molto da seguire nel week-end per le Coppe del Mondo su neve. Per quanto riguarda il ghiaccio invece appuntamento con i Mondiali di curling e pattinaggio artistico. Di seguito il calendario ...

Sport invernali - un anno di trionfi per l’Italia! Vinte ben sette Coppe del Mondo : Un anno da ricordare per gli Sport Invernali nel Bel Paese? Sembrerebbe proprio di sì. Ben sette i successi nelle Coppe del Mondo delle discipline su neve e ghiaccio che si sono susseguite. Prestazioni di grande rilievo per il nostro movimento che al di là del sigillo olimpico, in alcuni casi, va lodato con forza. Partiamo dallo sci alpino e da Sofia Goggia e Peter Fill. La bergamasca è un po’ l’icona del Circo Bianco italico.La ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l'Italia vince la Coppa del Mondo nello snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l’Italia vince la Coppa del Mondo nello snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 18 marzo). Sarà la giornata conclusiva per molte discipline: si concludono le Coppe del Mondo di sci alpino e di sci di fondo, ultimi atti anche per la combinata nordica. Spazio anche al biathlon con la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Oslo, chiusura anche per lo snowboard con la prova a squadre. L’italia è affamata e vuole altri podi: occhio al ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : cancellate le gare di sci alpino : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l'Italia non è mai sazia! E' caccia ad altri trionfi! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l’Italia non è mai sazia! E’ caccia ad altri trionfi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 18 marzo). Sarà la giornata conclusiva per molte discipline: si concludono le Coppe del Mondo di sci alpino e di sci di fondo, ultimi atti anche per la combinata nordica. Spazio anche al biathlon con la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Oslo, chiusura anche per lo snowboardcross con la prova a squadre. L’italia è affamata e vuole altri podi: occhio ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : SNOWBOARD AZZURRO!!! Moioli e Fischnaller trionfano nell'ultima gara della stagione!!! De ... : ... Svizzera, vorrà chiudere in bellezza una stagione strepitosa caratterizzata dalla vittoria dell'oro olimpico a PyeongChang e della Coppa del Mondo. Ambizioni italiane anche nelle gara maschile e lo ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Fischnaller trionfa nel PSL!!! Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...