Salvini | sto facendo di tutto per dare futuro all' Italia Richetti | opposizione dura a

Salvini : 'Sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia' : "Oggi pizza! Buona domenica amici, sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia. Andiamo a governare". Lo scrive su Twitter il segretario federale della Lega Matteo Salvini. E in un tweet ...

Salvini al Salone del Mobile : "Io premier? Ci sto provando!" : Bagno di folla per Salvini al Salone del Mobile a Milano. Il leader della Lega si concede a dei selfie e scherza con il pubblico mentre si aggira tra i padiglioni della fiera dedicata al design. Tra i ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Berlusconi : "pericolo M5s - governo con Pd-Misto". Salvini "andate da soli" : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: lite Berlusconi-Salvini, "M5s ha rotto, pericolo per la democrazia. Puliscano i cessi. Meglio governo Pd". Replica Lega, "vadano da soli"

Governo - Berlusconi : “Governo con Pd e gruppo misto. Sui dem la vedo diversamente da Salvini e Meloni” : “Io penso a un Governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini“. Lo afferma Silvio Berlusconi (nella diretta di L’aria che tira – La7) appena arrivato in Molise. Poi picchia duro sul Movimento 5 stelle: “Sono incapaci di fare qualcosa di buono per l’Italia”. L'articolo Governo, Berlusconi: ...

Governo - Salvini al telefono con Casellati : “Ciao Elisabetta - ho sentito Di Maio. Ha detto ‘Sto ragionando’. Fai tu” : “Ciao Elisabetta, devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua… mi ha detto sto ragionando, fai tu”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando al telefono nella Red Lounge del Salone del Mobile, prima di iniziare la visita nei padiglioni dell’esposizione. “Fammi sapere, ho visto che la Ronzulli ha detto che è tutto chiuso – ha detto al telefono camminando avanti e indietro, in una conversazione non ...

GOVERNO - SCONTRO DI MAIO-Salvini/ Casellati al Colle 'senza accordi' : Berlusconi - "stop M5s". E il Pd si sfila : GOVERNO, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"

Governo - Salvini : “Se cadono i veti si parte. Abbiamo segnali in questo senso? Sì - aspettiamo il M5s” : “Se cadono i veti si parte e si parla di programmi”. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che lo attendono fuori da Palazzo Giustiniani al termine delle consultazioni tra il centrodestra unito e la presidente Casellati. Non vi sentite più tanto spesso con Di Maio? “No” replica il leader della Lega e del centrodestra. “Se oggi si parte è una bella giornata” ripete Salvini. “Avete ...

Consultazioni - niente show di Berlusconi. Resta defilato - silenzioso e composto alle spalle di Salvini : Silvio Berlusconi ci riprova. Dopo l’exploit della volta precedente al Quirinale, in cui il leader di Forza Italia ha “rubato” la scena a Matteo Salvini, in questa seconda apparizione con gli altri leader della coalizione del centro destra, una formazione politica in cui i vari big prendono le misure, stavolta si è mostrato volutamente defilato. L'articolo Consultazioni, niente show di Berlusconi. Resta defilato, silenzioso ...

M5s - Toninelli : “Di Battista su Salvini-Dudù? La parola in sé si poteva evitare - ma cerchiamo di capire il contesto generale” : “Io ho profondo rispetto per le istituzioni e uno dei luoghi sacri è il Quirinale. Abbiamo visto quella scena con Salvini che leggeva un testo condiviso con il centrodestra e dietro Berlusconi che mimava e gesticolava, prendendo in giro se stesso, Salvini e lo stesso Quirinale”. Esordisce così, ai microfoni di Radio 102.5, il capogruppo M5s alla Camera, Danilo Toninelli, rispondendo a una domanda di Pierluigi Diaco sulla opportunità ...

Consultazioni Casellati : ultimatum Di Maio a Salvini/ Governo : nodo Forza Italia - Berlusconi : "Mai posto veti" : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a Casellati: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le Consultazioni: le ultime notizie

Governo : Casellati mandato esplorativo da Mattarella/ Di Maio "ferma nostra posizione"; Salvini "stop litigi" : Governo, Mattarella convoca Casellati: oggi il mandato, parte la missione esplorativa. "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Le ultime notizie

Lega - storia e ascesa di Salvini nel libro “Il Militante”. Bordin : “È uno che le spara grosse - un po’ come i Radicali. Però più cinico” : Tre anni fa Matteo Salvini “veniva quasi dal niente, se non per la Lombardia, almeno per la politica nazionale. Oggi ha portato la Lega ai risultati che sappiamo”. Chi è il leader del Carroccio e da dove viene? Alessandro Franzi e Alessandro Madron, cronisti dell’Ansa e de Ilfatto.it seguono la Lega da anni. Hanno presentato a Roma, alla Libreria del Viaggiatore, il loro libro, Matteo Salvini #ilMilitante (goWare, 2018), che dopo la ...

Salvini : “Di Maio torni sulla Terra così parliamo di programmi. Il Pd? Berlusconi me lo ha chiesto e gli ho risposto di no” : Vede M5s e Pd che cominciano a parlarsi da lontano e allora rilancia: “Di Maio torni sulla Terra: ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro, pensioni e si parte”. Giura fedeltà alla coalizione di centrodestra per rispetto agli elettori, ma svela che Berlusconi gli ha chiesto di fare un governo con il Pd “ma io gli ho risposto ‘non pensarci neanche”. Dice sì a Casellati, a Fico, a un terzo nome qualsiasi a patto che ...

