È il giorno del Molise

Euroflora 2018 - in novemila nel giorno dell’apertura | : Primo giorno di apertura per la kermesse, 50 pullman parcheggiati in corso Europa, attesi 110 treni al giorno |

Earth Day - un giorno per guarire le ferite della Terra

Ultimo giorno del National Geographic Festival delle Scienze che domani celebra l’Earth Day : 1/6 Musacchio - Ianniello - Pasqualini ...

Giornata della Terra : al The Space arriva il documentario “Earth – Un giorno straordinario” : In occasione della Giornata Mondiale della Terra, manifestazione indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per celebrare il nostro Pianeta, arriva nei cinema The Space, solo dal 22 al 24 aprile, Earth – Un giorno straordinario. Prodotto dalla BBC Earth Films e diretto dai britannici Richard Dale e Peter Webber, insieme al regista cinese Fan Lixin, il documentario è l’atteso seguito di Earth – La Nostra Terra e offre un viaggio stupefacente ...

'Earth - un giorno straordinario' per la rassegna d'autore e la giornata della Terra : Una finestra sul mondo che consentirà a grandi e piccoli di osservare in azione animali caratteristici, come ad esempio zebre, giraffe e pinguini, le cui vite verranno mostrate mentre scorrono ...

L’orgoglio del Cavaliere Il giorno del "vaffa" ai fabbricatori di odio : "Potrebbero pulire i cessi, se fossero dipendenti di Mediaset". Silvio Berlusconi ieri sembrava John Wayne nel vecchio film di John Ford Un uomo tranquillo, l'uomo che rifiuta la rissa, ma che è costretto a togliersi la giacca e mettere ko l'arrogante che non conosceva limiti. Magari ci sarà stato anche un pizzico di tattica, forse anche il desiderio di farla finita e tagliare l'erba sotto le scarpe di Salvini alla ricerca di un accordo a tutti ...

Il sostegno del M5s a Zingaretti e la 'linea rossa' tra le due Coree. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO I democratici americani hanno fatto causa alla Russia , agli organizzatori della campagna elettorale repubblicana, al fondatore di WikiLeaks Julian Assange e a diversi associati del ...

Acea tonica nel giorno dell'Assemblea : Acea procede tonica a Piazza Affari. Nel giorno dell'Assemblea degli azionisti, il titolo mostra un rialzo dello 0,79%. All'assemblea è presente il 73,9% del capitale. " Stiamo valutando un possibile ...

Oroscopo del giorno oggi Venerdì 20 aprile 2018 : Oroscopo del giorno oggi Venerdì 20 aprile 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Venerdì 20 aprile 2018 Oroscopo di oggi Ariete Guai a sentirsi giù oggi perché non ne avete motivo. Siete in forma sia fisicamente che mentalmente e non dovete abbattervi se qualche notizia può arrivare e non essere del tutto positiva o come voi ...

Il giorno del verdetto. Fu trattativa fra Stato e mafia? : È previsto nel pomeriggio il verdetto dei giudici della corte d'assise di Palermo che celebrano il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I giudici sono entrati in camera di consiglio lunedì scorso.Al dibattimento, cominciato nel 2013, sono imputati gli ex vertici del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, i boss Antonino Cinà e Leoluca Bagarella, l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, il ...

L'amore per i videogiochi si vive a ogni ora del giorno sui profili social di SpazioGames! : ... se preferite vedere immagini del gioco e ascoltare un articolo anziché leggerlo, non potrete più fare a meno del nostro canale! SpazioGames su Twitch Il nostro canale dedicato agli streaming live, ...

Le assoluzioni del processo Olivetti e le elezioni anticipate in Turchia. Le notizie del giorno - in breve : Secondo il Centro studi di Confindustria, "crescono i rischi per l'economia mondiale e rallenta la crescita del pil italiano nel primo trimestre del 2018". Tutti assolti al processo Olivetti per le ...

Governo sempre più difficile - il primo giorno delle consultazioni di Casellati : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberto Casellati ha incontrato a Palazzo Giustiniani i rappresentati del Movimento 5 stelle, Lega e Forza Italia dopo l'incarico...

Coldiretti : primo open day dell’agricoltura per vivere un giorno da contadino : Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari in Puglia, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse ...