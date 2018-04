AVICII | IL DJ In arrivo album postumo? Parla il suo discografico | Incontrerò la

ilsussidiario

: Mashup in memoria di Avicii in arrivo... e questa volta per l’occasione al lavoro una squadra di eccezione! Stay tuned ???????? — ispirato - ChalbiDj : Mashup in memoria di Avicii in arrivo... e questa volta per l’occasione al lavoro una squadra di eccezione! Stay tuned ???????? — ispirato - Franzyskaner : RT @marcoligabue: Arrivo dal rock ma avicii mi ha aperto al mondo dei dj. Mancherà la tua musica. - marcoligabue : Arrivo dal rock ma avicii mi ha aperto al mondo dei dj. Mancherà la tua musica. -

(Di domenica 22 aprile 2018), il dj svedese di "Wake me up" è morto a soli 28 anni: il fratello vola in Oman per fare chiarezza mentre il deejay Maitrai Joshi lo ricorda, "Stava bene, sono sconvolto!".(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:03:00 GMT)