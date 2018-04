Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018 Vince Amici 21 55% | Ballando 20 3% anteprima 18 8%

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.55%) - Ballando 19.66% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Amici di Maria De Filippi Buonanotte – ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.6%) - Ballando 19.7%. Crolla SNL (1.2%) : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato ...

Ascolti tv sabato 21 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle 13 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 17 Serale (live) ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.6%) - Ballando 19.7% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle - ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018 : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle - ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 ...

Ascolti tv - vince Amici di Maria De Filippi la sfida "sofferta" del sabato sera : La sfida degli Ascolti di sabato 14 aprile è stata vinta da Maria De Filippi e dalla scuola di Amici seppur di pochissimo.

Ascolti TV | Sabato 14 aprile 2018. Ballando 20.83% (anteprima 18.09%) - Amici 20.79% : Gabriel Garko ospite di Ballando con le Stelle Su Rai1 la sesta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.189.000 spettatori pari al 18.09% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.47, e 3.742.000 spettatori pari al 20.83%, dalle 21.51 alle 0.45. Su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 all’1.06 – ha raccolto davanti al video 3.770.000 spettatori ...

Ascolti tv sabato 14 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle 13 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 17 Serale (live) ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Sabato 14 aprile 2018. Ballando 20.8% (anteprima 18.1%) - Amici 20.8% : Gabriel Garko ospite di Ballando con le Stelle Su Rai1 la sesta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al 18.1% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Sabato 14 aprile 2018 : Gabriel Garko ospite di Ballando con le Stelle Su Rai1 la sesta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.47-23.06%) - Amici 20.77% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.47% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.06%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 alle 0.56 – ha raccolto davanti ...

Ascolti tv sabato 7 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle 13 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 17 Serale (live) ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.5-23.1%) - Amici 20.8% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.1%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al vide ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018 : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al ...