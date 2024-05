CONDIVISIONI SUI SOCIAL | 5 ERRORI CHE POSSONO COSTARE CARI PER LA TUA SICUREZZA

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di domenica 5 maggio 2024) Viviamo nell’era deimedia e, che ci piaccia o no, la maggior parte di noi ne è parte attiva. In questo articolo vi indichiamo quali sono i 5che non dovremmo mai fare se ci teniamo alla nostrae a quella dei nostri famigliari. È facile credere che tutte le persone con cui abbiamo chattato dai nostri dispositivi siano veramente amici e abbiano i nostri migliori interessi a cuore. In realtà sappiamo che è una illusione e per questo non dobbiamo mai dimenticare che “internet è per sempre”, ovvero che ogni cosa che postiamo può rimanere a vita sulla rete, catturata con uno screenshot e condivisa con persone in tutto il mondo. Quando condividiamo troppo di noi stessi suimedia, mettiamo un bersaglio sulla nostra schiena, rendendoci vulnerabili a tutti i tipi di rischi, come il furto di ...